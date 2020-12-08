Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı: Doktor olarak söylüyorum; 15 gün tam kapanma şart

Hatay, son on gün içinde yüzde 125 oranında bir vaka artışı yaşıyor. Mart sonrası süreçteki düşük vaka başarısını sürdüremeyen ilde her gün 30 ile 40 arasında vaka hayatını kaybediyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, ildeki bu artışı SÖZCÜ’ye değerlendirdi. Artışın en önemli sebebinin insan hareketliliği ve ev içi bulaş olduğunu belirten Savaş, vaka sayılarının normale çekilebilmesi için 15 günlük tam kapanma ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

“ARTIŞ; ÇALIŞMAK ZORUNDA OLAN İNSANLAR, İNSAN HAREKETLİLİĞİ VE EV ORTAMINDAN KAYNAKLANIYOR”

Başkan Savaş vaka artışına ilişkin “İnsanların ekonomik sıkıntısı var, çalışmak zorunda. Kış mevsiminde olduğumuz için aynı odayı paylaşmak zorunda, hastaneye gidip gelirken toplu taşıma kullanmak zorunda. Ayrıca test sonuçları geç geldiği için vatandaşlar hasta değilmiş gibi sosyalleşiyor. İnsanlar sonuçları gelene kadar izolasyon gereği duymadan işe devam edip dışarıya çıkıyor, aileleriyle zaman geçiriyor. İnsanlar ilk 5 gün daha bulaştırıcı oluyor. Yani tanı konulana kadar zaten bulaştırdığı kadar bulaştırmış oluyor. Mevsimlik işçiler, Suriyeliler de işin içine girince popülasyon çok daha fazla oluyor. Popülasyon fazla olunca da filyasyon ekipleri yetişmekte zorlanıyor ve bir problem de burada başlıyor.” ifadelerini kullandı.

“DOKTOR OLARAK SÖYLÜYORUM; 15 GÜNLÜK İZOLASYON, YÜZDE 95 TOPARLAMAMIZI SAĞLAR”

Savaş ildeki vaka artışının önüne geçebilmek için 15 günlük tam kapanma istedi ve bununla ilgili olarak; “Doktor olarak söylüyorum; 15 günlük tam izolasyon, yüzde 95 oranında toparlanmamızı sağlar. Hükümetin bu konuda karar alması ve bunu hayata geçirmesi gerekiyor. Şehir giriş çıkışlarının kapatılmasının pek faydası olmaz. Bundan ziyade insanlara maddi destekte bulunup onları 15 gün boyunca evde tutmamız gerekiyor” dedi.

“YOĞUN BAKIMLAR YÜZDE 90 ORANINDA DOLU, HER GÜN 40 HASTA HAYATINI KAYBEDİYOR”

Hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranının da yüzde 90 seviyesine ulaştığını belirten Savaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Ağır hasta sayımız çok. Her gün 30-40 dolayında ölüm yaşıyoruz. Bu süreçte birçok sağlık çalışanını da kaybettik. Buradaki en can alıcı nokta; toplumsal izolasyon. Doktor olarak söylüyorum; 15 gün tam kapanma, yüzde 90 olarak iyileşme sağlar.”