Hava yolu şirketlerine ‘virüs’ uyarısı

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ‘koronavirüs’ten Türkiye’nin etkilenmemesi için İstanbul Havalimanı’ndaki Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Çin’den yolcu taşıyan hava yolu şirketleri ile yer hizmeti veren firmaları uyaran yetkililer, virüsün belirtilerini ve önlemlerini düzenledikleri toplantı ile anlattı.

Toplantıda Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü yetkilileri, Çin’den gelen uçaklarda şüpheli bir yolcu görülmesi durumunda neler yapılması gerektiğini, ilgili hava yolu firmalarının görevlilerine detaylı bir şekilde aktardı.

Ayrıca hava yolu yöneticilerinden böyle bir vaka ile karşılaşmaları halinde hemen Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü yetkililerine bilgi verilmesi istendi.

VİRÜSLÜ YOLCU TESPİT EDİLMESİ HALİNDE

Uçakta virüslü yolcunun tespit edilmesi durumunda ilk olarak yolcunun havalimanında özel kıyafetli ekipler tarafından alınarak hastanın karantina odasına götürüleceği, buradaki işlemlerin ardından da ilgili sağlık kurumlarına gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan THY’nin Çin’den İstanbul’a yaptığı seferlerde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. Çin’den İstanbul’a THY’nin yanı sıra Çin Güney Havayolları (China Southern Airlines) ile Sichuan Airlines tarifeli sefer gerçekleştiriyor.

RUSYA YOLCULARI TERMAL TARAMADAN GEÇİRİYOR

Rusya’da havaalanlarında virüs taşıyanları tespit edebilmek için Çin’den gelen yolcuları termal kameralardan geçirmeye başladı. Moskova’daki Şeremetyevo ve Vnukovo havaalanları ile Yekaterinburg ve Irkutsk’daki havaalanlarına termal kameralar yerleştirildi.

Ayrıca Rus yetkililer Çin’e gidecek yolculara Wuhan şehrini ziyaret etmemeleri, hayvanat bahçeleri ve hayvan pazarlarından uzak durmaları uyarısında bulundu.

HONG KONG’TA UÇAK VE TRANLER DEZENFEKTE EDİLİYOR

Çin’in yarı özek bölgesi Hong Kong’da yetkililer termal tarayıcılar dışında Wuhan’dan gelen tren ve uçakları temizlik önlemlerini arttırarak dezenfekte etmeye başladı. SARS salgınında Çin’den sonra en fazla etkilenen yer olan Hong Kong yönetimi bilgilendirme konusunda yavaş olmak ve yeterince ihtiyatlı davranmamakla eleştirilmişti. Bunun tekrar yaşanmasını istemeyen yetkililer alarm seviyesini en üst düzeye çıkardı.

WUHAN’DAN UÇAKLARI KONTROL EDİYOR

Avustralya Sağlık Bakanlığı Wuhan’dan gelen uçuşların sağlık ekipleri tarafından karşılanarak taramadan geçirildiğini duyurdu. Ayrıca Yeni Güney Galler eyaletinde yolculara İngilizce ve Çince broşürler dağıtılarak hastalığın belirtileri hakkında bilgi veriliyor. Brisbane şehrinde yetkililer Wuhan’dan gelen bir yolcunun nefes alma problemleri yaşaması üzerine karantinaya alındığını ama şu an iyileştiğini açıkladı.

ABD’DE ÜÇ ANA HAVALİMANINDA TARAMALAR YAPILIYOR

Amerika Birleşik Devletleri’nin üç ana hava limanı olan New York’taki John F. Kennedy, San Fransisco International ve Los Angeles International Havalimanlarında Wuhan’dan gelen yolcular termal taramada geçirilmeye başlandı. Amerikan Hastalıklarla Mücadele Merkezi yeni koronovirüsünün tespit etmek için yeni bir test geliştirildiğini ve bunun yurt içi ve yurt dışı paydaşlara aktarılacağını duyurdu.

İTALYA UYARI LEVHASI ASTI

İtalya’nın başkenti Roma’da Sağlık Bakanlığı havaalanına virüsle ilgili bir uyarı levhası astı. Levha’da virüsün neden olduğu semptomlar ve bulaşma riskinden korunma yöntemleri hakkında bilgi veriliyor.

ÇİN’DEKİ SALGINDA ÖLÜ SAYISI 6’YA ÇIKTI

Çin'de corona virüsünden kaynaklı salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6’ya yükseldiği bildirildi.