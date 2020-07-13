Havai fişek fabrikasındaki tutuklama sonrası sendikadan ilginç tepki

Hendek'te 3 Temmuz günü havai fişek fabrikasında gerçekleşen patlama sonrasında 7 kişi yaşamını yitirdi, 126 kişi yaralandı.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada fabrikanın sorumlu müdürü, iş güvenliği uzmanı ve 2 ustabaşı ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçlamasıyla’ tutuklandı.

Fabrika sahipleri Ali Rıza Coşkun ve oğlu Yaşar Coşkun gözaltına alındı, Yaşar Coşkun çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

“ASLI BOZKURT SERBEST BIRAKILMALIDIR”

Fabrikanın İş Güvenliği Uzmanı olan Aslı Bozkurt’un tutuklanmasına İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanları Sendikası (İSG-SEN) tepki gösterdi.

Şehir merkezinde AKM önünde eylem yapan İSG-SEN Genel Başkanı İrfan Sayar, “Kamuoyu vicdanını rahatlatmak için tutuklanan meslektaşımız serbest bırakılmalıdır. Tutuksuz olarak yargılanmasına devam edilmek üzere Aslı Bozkurt serbest bırakılmalıdır” dedi.

“EN TEMEL İLKE BELİRLİLİKTİR”

Sayar açıklamasında anayasanın en temel ilkesinin belirlilik olmasını ifade ederek, şöyle konuştu;

*Anayasanın 2. maddesinde yer alan hukuk devletinin temel ilkelerinden birisi ‘belirlilik'tir. Bu ilkeye göre, yasal düzenlemelerin hem kişiler hem de idare yönünden herhangi bir duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır ve uygulanabilir olması gerekir.

*Belirlilik ilkesi, hukuksal güvenlikle bağlantılı olup birey hangi somut eylem ve olguya hangi hukuksal yaptırımın veya sonucun bağlandığını, bunların idareye hangi müdahale yetkisini doğurduğunu bilmelidir.

*Hukuk güvenliği, normların öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete güven duyabilmesini, devletin de yasal düzenlemelerde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kılar.

“İSG UZMANLARI TANIK KONUMUNDA OLMALI”

Başkan Sayar, İSG Uzmanlarının tanık konumunda olduğunu belirterek, “Fabrikada vefat eden işçilere Allah’tan rahmet yaralananlara acil şifalar dileriz. Ancak; İş kazalarının sebebi iş güvenliği uzmanları değildir. Aksine iş kazalarını azaltacak yegane personel iş güvenliği uzmanlarıdır. Tıpkı hastalıkların sebebinin doktorlar olmadığı gibi.

Kamuoyu vicdanını rahatlatmak için tutuklanan meslektaşımız serbest bırakılmalıdır. Tutuksuz olarak yargılanmasına devam edilmek üzere Aslı Bozkurt serbest bırakılmalıdır. İş güvenliği uzmanlarına özgürlük, iş güvenliği uzmanı tutuklanamaz” ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasına Sakarya İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan ve İYİ Parti Adapazarı İlçe Başkanı Serdip Dokumacı da katıldı. Sendika üyeleri yaptıkları açıklama sonrası olaysız bir şekilde dağıldı.