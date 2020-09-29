Herkesin gözü önünde bıçaklı gasp

Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi’nde terzide çalışan Eymen ve İsa Elabacı adlı ikiz kardeşler, 24 Eylül akşamı işlerini bitirdikten sonra saat 21.00 sıralarında yaya olarak evlerine gitmek için yola çıktı.

Bu arada karşıdan gelen iki kişi önce ikiz kardeşlere sigara sordu, sigaralarının olmadığını söyleyince bu kez de saat sordu. Saate de yanıt alamayan zanlılar “Nasıl saatiniz olmaz” diyerek bıçak çekip ikizleri kollarından bıçakladı.

İki gaspçı bıçakla tehdit ettikleri kardeşlerin ceplerini kontrol edip sigara telefonlarını aldı. Bu anları ise çevredeki vatandaşlar film izler gibi izledi. Güvenlik kamerası bütün olup biteni saniye saniye kaydetti.

POLİS ADIM ADIM İZLEYİP YAKALADI

Zanlılar olay yerinden uzaklaştıktan sonra ikiz kardeşler polise giderek şikayetçi oldu. Bu şikayet üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polisler zanlıların Müslüm G.(18) ve Muhammet Can Ö.(18) olduğunu tespit etti.

Polis olay yerinden zanlıların kaçtığı yöne doğru yaptığı güvenlik kamerası incelemesinden ise zanlıların Hürriyet Mahallesinde oturduğunu saptadı. Polis mahalleye yaptığı baskında iki zanlıyı da yakaladı.

İKİ GASPÇI TUTUKLANDI

Zanlılar suçlamaları kabul ederek cep telefonunu 600 liraya sattıklarını söyledi. Bunun üzerine polis cep telefonunu satılan yerden alıp sahibine teslim etti. Yaralanan ikiz kardeşler ise tedavilerinin ardından taburcu oldu. Zanlılar ise ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. (İHA)