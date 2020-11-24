Heyelan riski taşıyan parsel konut alanı ilan edildi

Geçtiğimiz temmuz ayında Silivri Belediye Meclisi'nde şahıs mülkiyetindeki yaklaşık 4 dönümlük arazinin imar planlarındaki, kısmen heyelan bölgesinde kalmakta olan “ağaçlandırılacak alan” fonksiyonu iptal edilerek “kısmen konut”, “kısmen park” alanına alındı.

Can ve mal güvenliği açısından mevcut riskler dikkate alınarak komşu imar adalarında belirmenmiş 2 kat sınırı olan yapılaşma koşullarının bu parsele de eklenmesi ve mülk sahibinin yıllardır süren mağduriyetinin çözüme kavuşturulması için plan değişikliğinin yapıldığı belirtildi ve karar ilçe meclisinde oybirliği ile kabul edildi. Teklif ile parselin yarısı yani 2 bin metrekaresi yeşil alan olarak düzenlenip, geri kalan kısmının sokaktan mahreç alacak şekilde 2 kat yapılaşma koşulları ile konut alanı olarak önerildi.

2007 yılından beri şahıs mülkiyetinde olan arazi üzerinde şu an bir adet yapı, havuz ve müştemilat bulunuyor. Dikkat çeken plan değişikliği onaylanmak üzere İBB Meclisi'ne gönderildi. Plan değişikliği İBB Meclisi'nin 18 Kasım tarihli oturumunda gündeme alındı.

“PARSEL BAZINDA İMAR ARTIŞI GETİRİLEMEZ” HÜKMÜ HATIRLATILDI

Plan değişikliği teklifi, İBB Planlama Müdürlüğü tarafından incelenerek bir dizi uyarı yapıldı. Yeşil alanın devamlılığının bozulduğuna dikkat çekildi. Ağaçlandırılacak alanın, konut alanına alınması ile bin 593 metrekarelik inşaat alanı ve 64 kişilik nüfus artışı getirildiği kaydedildi. 20 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlar'da değişiklik yapılması hakkında kanuna eklenen madde ile “parsel bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran plan değişikliği yapılamaz” hükmünün getirildiği hatırlatıldı.

DEFORMASYON GÖZLENDİ

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nün derin ve kontrolsüz kazılarda ve olası depremde stabilite sorunları gelişebileceğinden önlem alınmadan planlama ve yapılaşmaya gidilmemesi gerektiğini yönünde görüşüne dikkat çekildi. Ayrıca müdürlüğün teknik elemanları tarafından yerinde yapılan incelemede parsel içerisinde ve bölgede bulunan yapılarda, yollarda ve istinat duvarlarında deformasyonlar oluştuğunun gözlendiği aktarıldı.

İptal edilen ağaçlandırılacak alan fonksiyonuna eşdeğer bir alan da belirlenmediğine dikkat çekildi. Bölgenin üst ölçekli 1/5 binlik plan çalışmasının devam ettiği belirtilerek bu planın tamamlanmasının beklenmesinin uygun olacağı vurgulandı. Ancak AKP'nin çoğunlukta olduğu komisyon, plan teklifini Silivri Belediye Meclisi'nden geldiği şekli ile uygun buldu. Heyelan riski altındaki parsele, oy çokluğu ile “konut ve park” fonksiyonu verildi.