Hijyen paketi nedir? Kızılay hijyen paketi başvurusu var mı?

ilk olarak 2019'un Aralık ayında Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan, 11 Mart 2020 tarihi itibarıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen, corona virüs salgını nedeniyle hijyen kurallarına her zamankinden daha çok önem veriliyor. Türk Kızılay’ı hijyen ürünlerini karşılayacak bütçeye sahip olmayan vatandaşlara hijyen paketi desteği veriyor. İşte detaylar…

HİJYEN PAKETİ NEDİR?

Hijyen paketi desteği ile hastalık veya enfekte ihtimali yüzünden karantina sürecinde olan ve bu sebeple hijyen malzemelerine erişmekte zorlanan vatandaşlarımıza hijyen paketi dağıtılması planlanmaktadır.

Hijyen paketi içerisinde; Şampuan, Kolonya, El Sabunu, Diş Macunu, Diş Fırçası, Çamaşır Suyu, Bulaşık Deterjanı, Bulaşık Süngeri, Tuvalet Kağıdı, Havlu Kağıt bulunuyor.

HİJYEN PAKETİ BAŞVURUSU VAR MI?

Kızılay tarafında hijyen paketi için herhangi bir başvuru sayfası paylaşılmadı. İhtiyaç sahipleri kayıtlı isimler arasında belirleniyor.