Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Hindistan’da vahşet! Bebeğin cinsiyetini öğrenmek için karısının karnını kesti

Hindistan’da bir adam, iddiaya göre bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için hamile karısının karnını deşince bebek hayatını kaybetti.

23:31 -
Haberler Gündem
Hindistan’da vahşet! Bebeğin cinsiyetini öğrenmek için karısının karnını kesti

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Budaun kentinde kimliği açıklanmayan bir adam doğacak çocuklarının cinsiyetini öğrenmek amacıyla hamile karısının karnını orakla kesti.

Kadın ağır yaralanırken, bebek hayatını kaybetti. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayın 19 Eylül'de meydana geldiği aktarılırken kadının başkent Yeni Delhi'de yoğun bakımda olduğu açıklandı. Polis, adamın gözaltına alındığını aktardı.

Kadının erkek kardeşi Golu Singh olaya ilişkin yaptığı açıklamada, ablasının 5 kızı olduğunu ve eniştesinin bebeğin cinsiyetini öğrenmek için bunu yaptığını ifade etti. Singh, “Ablama orakla saldırdı ve doğmamış çocuğun cinsiyetini kontrol etmek istediğini söyleyerek karnını deşti” dedi.

DOKTORLAR ÇOCUĞUN CİNSİYETİNİ SÖYLEMİYOR

Hindistan’da kız çocukları evlendiklerinde çeyiz ödemek zorunda kalan aileler, genellikle kız çocuklarını yük olarak görmekte, bu nedenle erkek çocuklar tercih edilmektedir.

Hindistan yasalarına göre, doktorların ve sağlık çalışanlarının doğmamış bir çocuğun cinsiyetini ebeveynleriyle paylaşması, çocuğun cinsiyetini belirlemek için testler yapması veya kız çocuklarını kürtaj yolu ile aldırılması yasaklanmıştır.

İLGİLİ HABERHindistan bu görüntüleri konuşuyor! Corona tedbirlerine uygun kuyumcu soygunuHindistan bu görüntüleri konuşuyor! Corona tedbirlerine uygun kuyumcu soygunu
Bebek Corona hamile Hindistan Kadın Polis Sağlık
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more