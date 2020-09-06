Hırsız yenge yeni gelinin evini soydu!

Olay, Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana geldi. Yaklaşık bir ay önce evlenen R.B. (30) ve H.B. (28) çifti dün sabah saatlerinde evlerinden çıkarak ailelerine ziyarete gittiler. Düğün takılarını evde saklayan çift, eve geldiklerinde hayatlarının şokunu yaşadı.

Evdeki tüm alanı tek tek aramalarına rağmen düğünde takılan 200 bin TL değerinde altın ve paraları bulamayan çift ile yenge Y.S. (38) jandarmaya giderek takıların çalındığı ihbarında bulunarak ifade verdi. Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler geniş çaplı inceleme başlattı.

PARALARI ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE YIKAMIŞ

Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen JASAT’ın titiz çalışmasının ardından hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin gelinin yengesi Y.S. olduğu ortaya çıktı. Çiftin el öpmek için aile evine gittiği anı fırsat bilen Y.S.’nin kendisinde bulunan yedek anahtar ile eve girerek 200 bin TL değerindeki altın ve parayı aldığı tespit edildi.

Evinde yapılan aramalarda yengenin paraları yıkadığı tespit edilirken, altınlar ise evin farklı bölümlerinde saklanmış halde bulundu. Gözaltına alınan yenge Y.S.'nin gün içerisinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. (DHA)