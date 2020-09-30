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Hırsızlık için girdiği trafoda, akıma kapıldı

Bursa’da kablo hırsızlığı için girdiği trafoda akıma kapılan iki arkadaştan biri yaralandı.

Sozcu.com.tr
09:04 -
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Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi’de Enes D. ve Akın Ç., saat 23.00 sıralarında trafonun kapı kilidini kırıp, içeri girdi. Trafodaki kabloları kesmeye başlayan Akın Ç., bir anda akıma kapıldı. Yaralanan Akın Ç., Enes D.'nin yardımı ile trafodan çıktı.

Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen polis ekipleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Akın Ç. olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Araştırma Hastahanesi’ne kaldırıldı.

Kilidi kırılan trafoda yapılan incelemede bir miktar kablo ile makas bulan polis ekipleri, Enes D.’yi, ise polis merkezine götürüldü. (İHA)

Son güncelleme: 09:10 30.09.2020
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