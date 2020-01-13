Hukukun, konjonktürden etkilenmesi rahatsız edici

Gelecek Partisi Genel Başkanı, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, parti genel merkezindeki onarım çalışmaları bitene kadar Beysukent' te bir ofisi kullanıyor. Küçük binada büyük bir hareketlilik var. Bir salonda kadınlara eğitim veriliyor. Değişik illerden gelenlerle görüşülüyor. İl başkanları belirleniyor. Gelenlerin önemli bir kısmının AKP'den ayrılanlar olduğu da dikkat çekiyor. Belirlenen kurulların haftalık toplantıları aksatılmadan yapılıyor.

ELEŞTİREL BAŞLIKLAR ATILDI

Ahmet Davutoğlu, 1995-1999 yıllarında Yeni Şafak Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmıştı. Kendisine destek olduğu için işlerinden çıkarılan, yazılarına son verilen yazarlar olduğunu biliyor. Gazetecilere yönelik baskıları da biliyor.

Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlığı döneminde, SÖZCÜ yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun kendisini eleştirdiğini, Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın da eleştirel başlıklar kullandığını hatırlatan Davutoğlu, bir kez bile müdahalesi ya da yorumu olmadığını kaydetti. Davutoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

BRUNSON VE YÜCEL DAVALARI

“Son dönemde hukukun konjonktürden etkilenen alan olması rahatsız edici bir durumdur. Rahip Brunson, Gazeteci Deniz Yücel konjonktüre göre cezaevinden jet hızıyla çıkarılıp ABD ve Almanya' ya gönderilmişti. Bu şahıslar ciddi suçlar işlemediyseler niçin cezaevindeydi? Yok eğer önemli suçlar işlediği için cezaevine konuldularsa, niçin serbest bırakıldı? Hukuk, konjonktürden etkilenmemeli, konjonktüre göre ceza değişmemeli. Kesinlikle, hukuk şartlardan etkilenmemeli.”

Davutoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'ne karşı SÖZCÜ' nün yayınlarını hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“SÖZCÜ' nün yönetici ve yazarlarının FETÖ' ye karşı tutumu açıktır. Hukuki durumda bunlar dikkate alınmalı. SÖZCÜ ve diğer basın kuruluşları hakkında objektif, hukuki kararlar verilmeli. Yargı, konjonktürden etkilenmemeli ve kararlarını özgür bir biçimde vermeli.”

Başbakanlığım sırasında basına sadece bir kez ricada bulundum

Davutoğlu'nun ofisine, 10 Ocak Gazeteciler Günü'nden bir gün önce gitmiştim. Davutoğlu ile sohbet ederken, kendisinin gazete sahibi ve yöneticilerine, gazetedeki haber ve yorumlarla ilgili baskısının olup olmadığını sordum. “Asla” dedi. Ancak bir olayı bunun dışında tuttu. Davutoğlu olayı şöyle anlattı:

“31 Mart 2015 tarihinde teröristler, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın odasına girmişti. Savcımızın başına silah dayamış vaziyette fotoğrafını çektirip yaydılar. Bu fotoğrafın yayımlanmaması için genel yayın yönetmenlerinden ricada bulundum. Bu ricama AK Parti'ye en muhalif gazetelerden SÖZCÜ de, Cumhuriyet'te, diğerleri de uydu. Ama o dönem yüksek tirajlı olan bir gazete uymadı. Çok üzüldüm. Cenaze törenine o grubun foto muhabirlerinin, kameramanlarının alınmamasını istedim.”