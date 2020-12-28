Huzurevindeki ölümde iki müdüre soruşturma

Eskişehir Hacı Süleyman Çakır Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 28 çalışan ve 47 yaşlı olmak üzere 75 insan corona virüse yakalandı. Hastalananlardan 10'u hayatını kaybetti. Onlardan biri de, teknisyen olarak çalışan 57 yaşındaki Sıddık Kaya'ydı. Şeker, tansiyon ve obeziteyle boğuşan Kaya, kronik rahatsızlığı olanların 13 Mart'tan itibaren idari izinli sayılacağı açıklanınca rahat bir soluk aldı. Ne var ki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Alper Sezer, üçlü hekim raporu şartı koştu. Bu, genelgelere aykırıydı. Kaya, izinli sayılmak için Huzurevi Müdürü Meryem Türk'e başvurdu. Fakat Türk de Kaya'yı geri çevirdi. Bir huzurevi çalışanından corona virüse yakalanan Kaya, 5 Mayıs'ta can verdi.

GRİP İLACI VERMİŞLER

Eskişehir Valiliği, idari soruşturma açtı. Bu kapsamda alınan ifadeler, huzurevindeki sorumsuzluğun ölümlere meydan verdiğini ortaya koydu. Bakım personeli E.T., aynı vardiyada çalıştığı S.Ö. ve Z.K.'nin ateşleri yüksek çıktığı halde “Hastaneye gitmek istemiyorum” diyerek, çalışmaya devam ettiğini, amirlerinin kendilerine grip ilacı verdiğini söyledi. Birkaç gün sonra hem iki çalışanın, hem de E.T.'nin testi pozitif çıktı. Hizmetli Veysel Karadayı da Müdür Vekili Meryem T.'nin “Üç doktor imzalı rapor getirirseniz idari izinli sayılabilirsiniz” dediğini, Kaya'nın itiraz ettiğini belirtti. Bu ifadelere rağmen İl Müdürü Sezer ve huzurevi müdürü Türk için soruşturma izni verilmedi. Bir hemşireye ve sağlık memuruna soruşturma açıldı.

Kaya'nın kızı Merve Erdoğan itiraz etti. İtiraz üzerine Sezer'e kanunlara aykırı emir vermekten, Türk hakkında da Kaya'nın vefatına neden olmaktan soruşturma izni verildi.

Merve Erdoğan, “Dileğimiz gerçek sorumluların ortaya çıkarılması ve adaletin yerini bulmasıdır” dedi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer konu hakkında şöyle dedi: “Yargının bu ihmallere ilgili vereceği kararlar bundan sonra benzer ihmalleri ve ölümleri önleyici olacak caydırıcı önem taşımaktadır.”