İBB, banka promosyonunu lüks araç olarak almış

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatı ile Yenikapı’da günlerce sergilenen ihtiyaç fazlası kiralık araçlarla ilgili çıkan tartışma üzerine İBB Meclisi’nin eylül ayı oturumları sırasında konuyla ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasına karar verildi.

Zaman zaman gerginliklere sahne olan araştırma komisyonu, 6 aylık çalışmasını tamamladı. 10 AKP’li, 4 CHP’li, 2 İYİ Parti’li olmak üzere 16 üyeden oluşan komisyon, görüş birliğine varamadığı için iki ayrı rapor hazırlandı. AKP ile CHP-İYİ Parti’nin ayrı ayrı hazırladığı raporların 12 Mart Perşembe günü İBB Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

BANKA PROMOSYONU İŞÇİYE VERİLMEDİ

AKP’li üyeler tarafından yazılan komisyon raporunda, Yenikapı’da ihtiyaç fazlası olarak götürülen araçların makam araçları olmadığı, hizmet araçları olduğu savunuldu. CHP ve İYİ partili meclis üyeleri, komisyon görüşüne katılmadı ve muhalefet şerhi düştü. Muhalefet şerhinde, çarpıcı bilgiler ortaya çıktı.

PROMOSYON ARAÇLAR

Yenikapı’da sergilendikten sonra iade edilen araçların içerisinde bankalardan promosyon olarak alınan araçlar da bulunduğuna dikkat çekildi. Yıllardır devam eden uygulama kapsamında 2019 yılı banka promosyonu karşılığı olarak İBB üst düzey yönetimine piyasa değeri 1.5-2 milyon lira olan üst segment lüks araç verildiği öğrenildi. Bu lüks makam aracı da ihtiyaç fazlası olarak Yenikapı’da sergilendikten sonra iade edildi.

İŞÇİLERE VERİLEN PROMOSYONLAR ÖDENMEDİ

İşçilerin, emekçilerin maaş ödemelerinin yapıldığı hesaplardan dolayı verilen promosyonun, İBB yönetimi tarafından personele dağıtılmayıp lüks araç olarak alınması eleştirildi. Sayıştay’ın 2017 raporunda da bu konuda uyarıda bulunulduğu hatırlatıldı. Belediye mülkiyetinde olup alana çekilen araçların yine ihtiyaç fazlası araçlar kapsamına girdiği ve 20 gün sonra satılarak belediyeye gelir sağlandığı kaydedildi.

“AKLINIZ BAŞINIZA 2 SEÇİM ARASINDA MI GELDİ?”

Muhalefet şerhinde, iki seçim arasında kayyum döneminde İBB’nin 517 aracı iade ettiği hatırlatılarak “Her yıl araç sayısını arttırarak kiralamaya devam eden İBB, tarihinde olmayan bir şeyi yapıyor yangından mal kaçırırcasına kaybedeceğini bildiğinden içinde lüks makam araçlarının olduğu araçları iade ediyor. Gerekçe olarak 6 Eylül 2018 tarihli genelge gösteriliyor. Ancak genelge çıkalı bir yıl olmuş ve siz bir tane bile araç iade etmemişsiniz. Aklınız başınıza iki seçim arasında mı geldi?” denildi.

MAKAM ARACI NEDİR?

Yenikapı’da sergilenen araçların makam değil hizmet aracı olduğu iddiası ile ilgili de şu açıklama yapıldı:

*Bir personel aracı sabah işe gelip park edip akşam parktan alıp evine gidiyorsa makam aracıdır. İBB’den 1247, İSKİ’den 240, İETT’den 35 araç iade ediliyor ve işler aksamadan devam ediyorsa bu araçların hizmet için değil birilerini getirip götürmek için kullanıldığı da ispatlanmış oluyor.