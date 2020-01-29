İBB Destek Hizmetleri Müdürü Mehmet Cebeci görevden alındı

28 Ağustos 2015 tarihinde İBB Destek Hizmetleri Müdürü olarak atanan Mehmet Cebeci, görevden alındı.

Destek Hizmetleri Müdürü görevine, Cebeci’nin yardımcılığını yapan Ahmet Onur Kara’nın atandığı öğrenildi.

MEHMET CEBECİ KİMDİR?

Aslen Trabzonlu olan Mehmet Cebeci, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu yönetimi Bölümünden mezun oldu. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sosyal Bilgiler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yaptı.

1989 yılında özel bir şirketin muhasebe departmanında çalışmaya başlayan Cebeci, 11 Ağustos 1997 tarihinde ise İBB Sosyal ve İdari İşler Müdürlüğü’nde memur olarak işe başladı.

Cebeci, 1999 yılında Tabldot Muhasebe Şefi, 2007 yılında müdür yardımcısı olarak görev yapmış ardından da 28 Ağustos 2015 tarihinde Destek Hizmetleri Müdürü olarak atanmıştı. (DHA)