İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli, kendisi hakkında müfettiş incelemesi istedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, hakkındaki iddiaların incelenmesi için müfettiş incelemesi istedi.

Talebi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından paylaştı.

Ongun paylaşımında şunları kaydetti:

*Hakkındaki iddiaların incelenmesi ve gerekli görüldüğü takdirde soruşturulması için İBB Genel Sekreter Yardımcımız Yeşim Meltem Şişli, kendi rızası ve imzasıyla müfettiş incelemesi talep etmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

“TÜM İDDİALAR İNCELENSİN”

Şişli, İBB Başkanlık makamına yaptığı başvuru dilekçesinde şunları dedi:

*31 Ocak 2020 tarihli Yeni Şafak Gazetesinde, sonrasında bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yayını yapılan, şahsım ve kurumsal görevimi hedef alan; 19 Ağustos 2019 tarihinde İSMEK'teki kadın bölge sorumluları ile yapılan bir toplantıda, “Çalışanlara yönelik hakaretlerde bulunduğum, ayrıca sosyal durumları yaşam tarzları ve medeni halleri üzerinden aşağılayıcı ve alaycı tavırlarda bulunduğum, çalışanlara mobbing uyguladığım” şeklinde iddialarda bulunulmuştur.

*Şahsım yanında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kurumsal kimliğini de hedef alan, yukarıda açıklamaktan dahi üzüntü duyduğum iddialara ilişkin olarak, hesap verme sorumluluğumun, hukuk önündeki tüm haklarımın korunması ve gerekli hukuki adımların atılmasına yönelik olarak, tüm iddialar bakımından gerçeklerin tüm yönleriyle açığa çıkarılabilmesi, masumiyetimin tespit ve tescili için inceleme yapılması talebinde bulunuyorum.