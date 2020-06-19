İBB Sözcüsü Murat Ongun’dan taksi açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu.

Taksi tartışmalarıyla iligli Ongun 1965 yılında İstanbul’un nüfusunun 1 milyon 743 bin olduğunu ve 15 bin 514 taksi bulunduğunu belirterek “55 yılda taksi sayısı 1881 artmış ve şu an 17 bin 395 taksi var” dedi.

BİLİM ADAMLARININ KARARI

Nüfusun artışını ve her yıl İstanbul’u ziyaret eden 15 milyon turisti hatırlatan Ongun şöyle devam etti:

* Gerçekten bir ihtiyaç var, bu ihtiyacın olup olmadığına da bilim adamları karar verdi.

* Yani üniversitelerin yaptığı araştırmalara göre baktık ki İstanbul’da ciddi sayıda taksiye ihtiyaç var.

* Ama ilk etapta 5 bin civarında bir taksi olsun istedik.

UZAK DOĞU ÖRNEĞİ

Pandemi sürecinde Uzak Doğu’da corona virüsünü atlatan ve karantinayı bitiren ülkelerde taksi kullanımının artışına dikkat çeken Ongun şunları söyledi:

* Özel araç kullanımı sayısında yüzde 18 artış ve taksi kullanımında ciddi artış gördük.

* Toplu taşıma kullanımı azalmış.

* Biz de süreç henüz bitmiş değil ama bitimine doğru taksi kullanımı artacak özel araç kullanımı artacak.

SİSTEMİN DETAYLARI

Yeni sistem hakkında detayları paylaşan Ongun şu ifadeleri kullandı:

* Şunun altını çizelim bu gerçekten kaliteli bir sistem olacak.

* İBB bir kiralama metoduyla yola çıkacak. Yani plakaları satmayacak kiralayacak.

* Aynı zamanda bunun elektronik denetimini de sağlayacak.

* Telefonunuzdan bir aplikasyonla taksinizi çağırdığınız zaman size gelecek olan taksinin plakasını, sürücüsünü, kaç dakikada gideceğinizi, kaç lira ödeyeceğinizi görebileceksiniz.

Ongun takside tarifenin de aynı olacağını açıkladı.

TARİFE AYNI OLACAK

Ongun, 2-3 yıl içinde İstanbul’a özel taksi yarışması yapacaklarını ve İstanbul’a özel bir taksi olmasını istediklerini belirtti.