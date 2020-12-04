İBB’den tepki çeken zabıtayla ilgili açıklama

İBB Basın Danışmanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Beylikdüzü metrobüs üst geçidindeki bir seyyar satıcı ile Zabıta arasında yaşanan olay üzerine, araştırma ve soruşturma başlatmak amacıyla muhakkik atanmıştır.

* İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Daire Başkanlığı, konuya hemen müdahale ederek gerekli incelemeyi başlatmıştır. Olayda yer alan zabıta memurlarının yazılı savunması alınmıştır.

* Savunmada; ‘Seyyar satıcının kimlik bilgilerini ibraz etmediği ve mahalden uzaklaşmadığı, pandemi döneminde süt peynir ve açıktan gıda sattığı için satıcıya ait yumurtaların ekip otosunun kasasında yed-i emine alındığı, şahsın alınan ürünleri almak için müdahale ettiği esnada yumurtaların yere döküldüğü, satıcının yere dökülen yumurtaları alarak kendisine attığı, hiçbir şekilde şiddet uygulamadıkları’ beyan edilmiştir.

* Konu ile alakalı olayın yaşandığı yeri net bir şekilde gören işyeri kamerasının ilk incelemesinde; seyyar faaliyet gösteren şahsa ait bir miktar ürünün alınarak ekip otosunun bagaj kısmına bırakıldığı, seyyar şahsın kasasındaki sepet ve yumurtayı almaya çalıştığı esnada görevli memurların şahsı engellemeye çalıştıkları, görevli memurla seyyar şahsın aynı anda sepeti tuttukları esnada yumurtaların yere döküldüğü, seyyar şahsın yere dökülen yumurtaların birkaç tanesini alarak görevli memura doğru fırlattığı, görevli memurun üstgeçitte doğru yöneldiği bu esnada sivil bir şahsın görevli memura bir şeyler söylediği, görevli memurun ekip otosuna doğru yönelerek mahalden ayrıldığı, karşılıklı darp veya şiddet olayının yaşanmadığı görülmüştür.

* Bahse konu olayın daha detaylı araştırılması ve soruşturulması hususunda İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürlüğü olarak muhakkik atanmıştır.

* Daire Başkanlığımız süreci hassasiyetle takip edecektir.Mevzuata aykırı uygulama tespit halinde görevliler hakkında gerekli idari işlemler yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur…