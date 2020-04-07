İBB’den Ulaştırma Bakanı’na ‘metro inşaatı’ iddialarına yanıt

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tartışma konusu olan Başakşehir-Kayaşehir metrosu ile ilgili bazı açıklamalar yaptı.

Karaismailoğlu, metro ihalesinin 2017'de İBB tarafından ihalesinin yapıldığını belirterek “Maalesef günlük 100 bin kişilik insan hareketinin beklendiği böyle bir komplekste, metro inşaatının mutlaka yapılması gerekirken bir çivi bile çakılmıyor. 4 metro inşaatı şu anda açık bir şekilde bekletilmektedir. Bu hat tamamen İBB'nin bütçesindedir, ödeneği, müteahhidi vardır ama maalesef yapılmamaktadır. Bunu da kamuoyunun takdirlerine arz ediyorum” dedi. Bakan’ın açıklamalarına ilişkin İBB'den açıklama yapıldı.

UYSAL DURDURDU

Açıklamada, Başakşehir – Kayaşehir Metro Hattı Projesi'nin 3 Mart 2017 tarihinde ihale edilerek inşaatına başlandığı ancak, 29 Aralık 2017 tarihinde dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal'ın 131 sayılı yazısı ile sözleşmenin feshedildiği ve işlerin durdurulduğu hatırlatıldı.

FİNANS SAĞLANAMADI

Daha sonra fesih ve tasfiye sürecinden vazgeçildiği ancak projeye herhangi bir finans sağlanamadığı ve yapım yüklenicisine ödeme yapılamadığı için tüm yapım işlerinin Ekim 2018 itibariyle yeniden durduğu aktarıldı.

Nisan 2019 tarihinden itibaren çalışmaların şehir hastanesi açılışına engel olmaması amacıyla yalnızca Şehir Hastanesi istasyonunda imalatlara tekrar başlanıldığı kaydedilerek “Ancak akabinde yüklenici firmaya yine herhangi bir ödeme yapılmadı” denildi.

TEHLİKELİ TÜNELLER GÜÇLENDİRİLDİ

Açıklamada, can ve mal güvenliği açısından tehlike arz edebilecek olan Onurkent – Metrokent arası tünel imalatlarına da bütçe yetersizliği sebebiyle Haziran 2018 tarihinden sonra devam edilemediği aktarıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Eylül 2019'da Başakşehir – Kayaşehir Metro Hattı'nın risk teşkil eden bu tünellerinde imalatlara yeniden başlanıldığına dikkat çekilerek “Riskin tamamen ortadan kaldırılması amacıyla tünel kalıcı kaplama imalatlarının en kısa sürede tamamlanması için çalışmalar devam ediyor” denildi.

PROJENİN FİNANSMANI YOKTU

Yeni yönetimin yaptığı incelemede 3 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen ihale öncesinde ve sonrasında projeye herhangi bir finansman sağlanmadığı tespit edildi. Eski yönetimin finansman sağlamak için hiçbir girişimde bulunmadığı belirlendi.

Hattın tamamlanması için 1,5 milyar TL + KDV miktarında bir bütçeye ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapılan açıklamada “İmamoğlu'nun talimatıyla, Eylül 2019 tarihinden bu yana proje için iç ve dış finansman arayışı sürdürülüyor. Ancak kredi hususunda henüz bir sonuç elde edilemedi. Finansın sağlanması durumunda, Başakşehir – Kayaşehir Metro Hattı'nın yapım işleri hızlandırılacak. Böylece, raylı sistemin Başakşehir Şehir Hastanesi'ne kadar olan kısmının 2021 yılının ikinci yarısında, hattın tamamının ise 2022'de hizmete alınması hedefleniyor” denildi.