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İBB’nin Salacak tasarım yarışması sonuçlandı

İBB Etüd Projeler Daire Başkanlığı ile İstanbul Planlama Ajansı iş birliğiyle düzenlenen Üsküdar “Salacak Kentsel Tasarım Yarışması” sonuçlandı. 60 projenin yer aldığı yarışmada, 3 tasarım eşdeğer ödülü kazandı. Salacak’ta uygulanacak projeyi, eşdeğer projeler arasından İstanbullular belirleyecek.

Sözcü İstanbul
13:25 -
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İBB’nin Salacak tasarım yarışması sonuçlandı

İstanbul'un geleceğini şekillendirecek kentsel tasarım yarışmalarından “Salacak Kentsel Tasarım Yarışması” sonuçlandı.

Anadolu yakasının önemli bir ulaşım, hizmet ve dinlenme merkezi, İstanbul kentsel peyzajının da özel bir parça olan Salacak, yakın çevresindeki odaklarla ele alındı.

Üsküdar ve Kadıköy Meydanları'nın da etkilenme alanındaki proje kapsamında, Salacak kıyısının yanı sıra; Marmaray, Haydarpaşa Tren Garı, Harem Otogarı, arabalı vapur iskelesi, şehir hatları iskeleleri, karayolu aksı ve Avrasya Tüneli'ni kapsayan bir kentsel tasarım yapılması amaçlandı.

JÜRİ 11 EYLÜL'DE TOPLANDI

Salacak Kentsel Tasarım Yarışması jürisi 11 Eylül 2020 Cuma günü Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde toplanarak 60 proje arasından dereceye giren tasarımları belirledi. Yarışmanın jüri üyeliğini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Yazar Sunay Akın, İPA Yarışmalar Koordinatörü Ömer Yılmaz ile Danışman Serap Öbekci yaptı.

İSTANBULLULAR SEÇECEK

Yarışmada, Bünyamin Derman ve ekibi, Mehmet Cemil Aktaş ve ekibi, Fatma Zeynep Altınbaşlı ve ekibinin tasarımları ilk üçe girerek “eşdeğer ödülü” kazandı. 5 tasarım da mansiyon ödülü aldı.  Salacak'ta uygulanacak proje, ilk üçte yer alan tasarımlar içinden İstanbullular tarafından seçilecek.

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