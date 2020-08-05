İçişleri Bakanlığı acı bilançoyu açıkladı: 60 can kaybı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Kurban Bayramı tatili süresince gerçekleşen kazalara ilişkin acı bilançoyu açıkladı.

Çataklı “Bayram trafiği süresinde elimizdeki verilere göre 29 ilde 44 ölümlü trafik kazasında 60 can kaybı gerçekleşmiştir” ifadelerini kullandı.

Çataklı, Temmuz ayında yapılan operasyonlara ilişkin ise şunları söyledi:

* Temmuz ayı içerisinde yapılan operasyonlarda 5’i gri listede arananlar olmak üzere 105 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

* Siber suçlarla mücadelede kapsamında temmuz ayında 5 bin 412 sosyal medya hesabı üzerinde çalışma yapılmış 2 bin 246 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.

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