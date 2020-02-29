İdlib şehidi Emre Baysal son yolculuğuna uğurlandı!

İdlib’de rejim tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik düzenlenen hava saldırısında şehit düşen 33 askerden Uzman Onbaşı Emre Baysal’ın cenazesi öğlen saatlerinde Sancaktepe Mevlana Mahallesi Aşar Sokak’taki baba evine getirildi. Türk Bağrağı'na sarılı tabutun taşındığı askeri aracın mahalleye gelmesiyle birlikte tekbirler sesleri yükselirken dualar edildi.

BİNLERCE KİŞİ AKIN ETTİ

Daha sonra ise Pendik, 15 Temmuz Şehitler Camisi’ne götürülen şehidin cenaze törenine binlerce kişi akın etti. Vatandaşlar ellerindeki bayraklarla “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganı atarken, bazı binaların Türk Bayrağı ile donatıldığı görüldü.

ELLİ GÜN SONRA EVLENECEKTİ

Cenaze töreninde şehidin annesi Nuran, Baysal babası Uğur Baysal veKonya'da asker olan kardeşi Yunus Baysal gözyaşlarını tutamadı. 20 Nisan'da evlenecek olan şehidin nişanlısının da ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

CUMHURBAŞKANI KATILDI

Uzman Onbaşı Emre Baysal için İkindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Şehit onbaşının cenaze namazında; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, askeri yetkililer ve çok sayıda siyasi isim de katıldı.

ERDOĞAN KONUŞMA YAPTI

Cenaze namazı sonrasında konuşma yapan Erdoğan, şunları söyledi:

* Şu anda musallada sandukası içerisinde bulunan Emre şehidimize Allah’tan rahmet diliyoruz.

* Biz biliyoruz ki şehitlerimiz sevgililer sevgilisi peygamberimize komşu.

* Az önce değerli müftümüz söylenmesi gerekenlerin aslında hepsini söyledi.

* Rabbimizin müjdesi zaten çok açık, net ortada. ‘Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler. Ancak siz bilemezsiniz'

* Şimdi sandukada işte Emre kardeşimiz bize bu haliyle sesleniyor.

* Ve bizler de şu anda vatanı için, Allah yolunda bu mücadeleyi verirken şehit olan emre evladımıza, kardeşimize sizler de şehadetinizi en gür sada ile yaptınız.

* Buna ihtiyacı yok, fakat bu bir Müslüman olarak bizim sadece buradaki kalbi selim ile aklı selim ile ortaya koyduğumuz bir ifade.

* Biz şimdi onu işte ulu makama uğurluyoruz.

“ŞEHİTLER TEPESİ BOŞ KALMAYACAK”

Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın kutlu bir mücadelede şehit olduğunu söyleyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti;

* Şehitler tepesi boş kalmayacak. Kutlu bir mücadelede şehit oldu.

* Şu anda Suriye’de Libya’da belki de çok daha farklı yerlerde, geçmişte nasıl bu mücadeleyi vermişsek bundan sonra da aynı mücadeleyi vermeye devam edeceğiz.

* Şunu bilmemiz lazım ki şehitler tepesi hiçbir zaman boş değildir, boş kalmayacaktır.

* Bu topraklar, sıktığınız zaman şüheda fışkıracak topraklardır.

* Şehit kanlarıyla yoğurulduğu zaman o şühedanın fışkırdığı toprak olur. Tekrar rabbimden rahmet diliyoruz.

ASKERİ TÖREN

Erdoğan'ın konuşmasının ardından, Baysal'ın Türk Bayrağı'na sarılı tabutu, tören birliğinin omuzlarında top arabasına taşındı. Erdoğan ve bazı siyasiler Baysal'ın ailesiyle birlikte cenaze aracına kadar yürüdü. Baysal'ın cenazesi, askeri törenin ardından defnedilmek üzere Sancaktepe Eski Yenidoğan Mezarlığı'na götürüldü.