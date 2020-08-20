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İl il corona virüsü haritası: Corona virüsü vakaları hangi bölgelerde yükseldi?

Türkiye’de corona virüsü pandemisi ile mücadele devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüs verilerini günlük olarak açıklıyor. Bakan Koca’nın açıkladığı verilere göre, 19 Ağustos’ta toplam bin 303 kişide corona virüsü tespit edildi. Son günlerde artan corona virüsü vakaları sonrasında bazı önlemler de tekrar gündeme geldi. Peki, corona virüsü vakaları hangi illerde yükseldi? İşte detaylar…

16:47 -
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İl il corona virüsü haritası: Corona virüsü vakaları hangi bölgelerde yükseldi?

Türkiye'de son günlerde corona virüsü vakalarında artış yaşanıyor. 1 Haziran'da başlayan normalleşme adımları sonrasında iptal edilen bazı yasaklarda tekrar il bazında uygulanmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulamasında şehirlerde ilçe ilçe corona virüsü yoğunluk haritaları gözüküyor.

İSTANBUL'DA CORONA VİRÜSÜ VAKALARI

Türkiye'nin en kalabalık ili olan İstanbul'da son günlerde artan corona virüsü vakaları, Hayat Eve Sığar uygulamasında da net şekilde gözüküyor. İstanbul'da Esenyurt, Zeytinburnu, Ümraniye ve Maltepe ilçelerinde corona virüsü vakalarında artış olduğu anlaşılıyor.

ANKARA CORONA VİRÜSÜ HARİTASI

Son günlerde corona virüsü vakalarının ne fazla yükseldiği il olan Ankara'da da durum hiç iç acıcı değil. Başkent Ankara'nın birçok ilçesinde corona virüsü oldukça fazla. Özellikle Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Çubuk, Pursaklar, Sincan ve Mamak ilçelerinde corona virüsü ile enfekte olan hasta sayısı bir hayli fazla gözüküyor.

CORONA VİRÜSÜ EN FAZLA GÖRÜLDÜ İLLER

Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır

CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYILARININ EN AZ OLDUĞU İLLER

Gümüşhane, Tunceli, Kars, Burdur ve Bartın.

Ankara Bartın Burdur Bursa Corona Diyarbakır Esenyurt Gaziantep Gümüşhane istanbul Kars Konya Sağlık Sağlık Bakanı Sağlık Bakanlığı Tunceli Türkiye
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