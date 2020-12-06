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İl özel idaresinde 57 personel işten atıldı! Valilikten açıklama geldi

Ardahan İl Özel İdaresi Personel A.Ş. bünyesinde görev yapan 57 personel işten atıldı. Konuyla ilgili Ardahan Valiliği'nden açıklama geldi.

Güncellenme: 23:08, 06/12/2020
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İl özel idaresinde 57 personel işten atıldı! Valilikten açıklama geldi

Ardahan’da İl Özel İdaresi Personel A.Ş. bünyesinde çalışan 57 personel işten çıkarıldı. İş akdine son verilen personel, yargıya başvurarak işe iade talebinde bulundu.

İşten çıkarımlarla ilgili valilikten yapılan açıklamada, sürecin 2017 yılında 57 işçinin işe alınmaları ve il özel idaresi bünyesinde çalıştırılmalarıyla gündeme geldiği belirtildi.

VALİLİK: YARGI YOLU AÇIKTIR

Alınan kararın hukuksal bir zorunluluktan kaynaklı olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

*Aksi durumun idari, mali ve cezai sorumluluklar doğuracağı ilgili mevzuatında ve mezkur müfettiş raporunda açıkça belirtilmektedir.

*Öte yandan görevlerine son verilen personelin yaptığı itirazlar doğrultusunda bakanlıklar düzeyinde konuya çözüm arayışı da devam etmektedir.

*Anayasamızın 125’inci maddesinde açıkça belirtilen ‘idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır’ hükmü doğrultusunda yetkili yargı makamlarınca alınacak her türlü karara da idaremiz gerekli iş ve işlemleri gecikmeksizin tesis edecektir. İHA

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Yayınlanma Tarihi:22:58,
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