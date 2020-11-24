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İlçenin yüzde 70’i karantina altına alındı

Kütahya'nın Emet ilçesindeki corona virüsü vakalarındaki artış nedeniyle Kaymakam Hasan Çiçek başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, salgının yayılmasını önlemek amacıyla ilçenin yüzde 70'ine yakınını 14 gün boyunca karantinaya aldı.

Kemal ATLAN
Güncellenme: 16:54, 24/11/2020
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İlçenin yüzde 70’i karantina altına alındı

Kütahya Emet ilçe Kaymakamı Hasan Çiçek Başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçede corona virüsü salgınının artması nedeniyle bazı kararlar aldı. Alınan kararlar çerçevesinde ilçenin neredeyse yüzde 70’i karantinaya alındı.

GENELLİKLE KONUTLARIN BULUNDUĞU BİRÇOK MAHALLE KARANTİNADA

Corona virüsü salgınında artış nedeniyle Kütahya Emet ilçesinde çok sayıda mahalle-sokak İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca karantinaya alındı. Yaklaşık 20 bin nüfusa sahip ilçede yine yaklaşık 14 bin kişinin yaşadığı bölge karantina altına girdi. Corona virüs vakaları nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olmayacağı için pozitif vaka ve temaslıların çoğunlukla yaşadığı çok sayıda mahalle ve sokak 14 gün boyunca karantina altına alındı.

HER HANEDEN EN FAZLA İKİ KİŞİYE İZİN

Genellikle konutların bulunduğu, Akpınar Mahallesi, Hamam Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Esentepe Mahallesi’ndeki çok sayıda sokak ve cadde karantina altına alınırken, küçükbaş hayvan yetiştiricileri için tüm gün, büyükbaş hayvan yetiştiricileri için 07.00-11.00 ile 16.00-20.00 saatleri arasında her haneden en fazla iki kişi olmak kaydıyla dışarı çıkmalarına izin verilmesine karar verildi. Ayrıca tarım ile uğraşanların arazide kalmak kaydıyla tüm gün faaliyetlerine izin verilmesine, kamu çalışanlarının, Bağ-kur ve SGK kaydı olan işyeri sahiplerinin ve çalışanşarının faaliyetlerine izin verilmesi kararlaştırıldı.

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Yayınlanma Tarihi:16:43,
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