İmamoğlu açıkladı: İstanbul’a yeni taksi modeli geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İsmail Küçükkaya'nın Fox TV'de canlı yayınlanan “Çalar Saat” programına katıldı. İmamoğlu, deniz taksi ve yeni taksi modeli çalışmaları hakkında açıklamalar yaptı.

“TAKSİNİN SAHİBİ İBB OLACAK”

İmamoğlu, 11 milyon nüfuslu Paris'te 29 bin taksi, 8.5 milyon nüfusa sahip Londra'da 21 bin, 7.5 milyonluk Hong Kong'da 18 bin taksi bulunduğu bilgisini paylaştı.

İstanbul'da yaklaşık 30 yıldır yeni taksi plakası verilmediğini ifade eden İmamoğlu şunları söyledi:

* Toplam taksi sayımız, 17 bin 395. Yetmiyor, sıkıntı var. Bunu taksiciler de biliyor. Bazen taksi duraklarında insan taksi bulamıyor. Başka sistemler, korsanlar devreye giriyor.

* Biz, kiralama modelini getiriyoruz. Taksinin sahibi, İBB olacak. Kiralama modeliyle, kontrollü bir sistemle meclise getireceğiz bu konuyu.

“KORSAN ÇALIŞMAYI YOK EDEN BİR MODEL”

İBB Meclisi uzun vadeli bir modeli onaylarsa harekete geçeceklerini dile getiren İmamoğlu, “Olmadı, encümen üzerinden 3 yıllık bir taksi kiralama modelini getireceğiz. Burada, taksici esnafını da koruyan, disipline eden, korsan çalışmaları yok eden bir modeli hazırlıyoruz” dedi.

“İBB, KANUNEN YETKİLİ”

İmamoğlu yeni modelin prensiplerini de şöyle sıraladı:

* Elbise tek tip olacak, 3 vardiya çalışacak. Herkes istediği gibi hareket edemeyecek. Bunun yanı sıra elektronik sistemle donatıyoruz bu 5 bin taksiyi. Bunu yapmaya İBB kanunen yetkili.

* QR koduyla, İstanbulkart'la beraber taksi paranızı ödeyeceksiniz. Bir de özel tasarım taksi modeli çalışması yarışması başlatacağız.

* Korunaklı, pandemi sürecine uygun, taksiciyle müdahalesi olmayan… Bildiğimiz sarı taksi olacak, tarife aynı, her şey aynı. Sadece hem taksi eksiğini gidereceğiz hem de bir taksi modeliyle aslında piyasayı dengede tutacağız.

* Taksici esnafı için de hem taksilerini yenilemeyle ilgili hem de bu yeni modelle taksicilerin güvenliğini sağlamayla ilgili de yarışma açacağız. Bir nevi İstanbul'a özgü taksi üretimine de start vermiş olacağız bu çalışmayla.

“8 AYDA 50 DENİZ TAKSİ İLE DENİZE İNECEĞİZ”

İstanbul'da yüzde 3'lere kadar gerileyen deniz ulaşımının payını da büyüteceklerini belirten İmamoğlu, “Bunu güçlendirmemiz için insanları denize ulaştırmamız lazım. Bu manada hem metro hatlarının bitişi çok önemli bir detay hem de Boğaz'a indireceğimiz yeni yapacağımız füniküler hatlarını çok önemsiyoruz” dedi.

Daha önce özel bir firmaya verilen ve birkaç ay içinde kapanan Deniz Taksi uygulamasını hatırlatan İmamoğlu, “Kapandı gitti, şu an çöpleri, Haliç'te duruyor. ‘Kaldırın' diye talimat verdim. 8 ayda, 50 deniz taksi ile denize ineceğiz. Ucuzlaştıracağız. Kolay yanaştıracağı ekstra iskeleler ilave ettireceğiz. O dönemde Deniz Taksi'yi yaptılar, Deniz Taksi'nin faydalanacağı iskele yok. Para ödeyecek iskeleye. O zaman nasıl alsın müşteriyi? Bu anlamda yeni bir atılım içindeyiz” diye konuştu.