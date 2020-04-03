İmamoğlu: İBB devletin ta kendisidir, yardım için kimsenin fetvasına ihtiyacı yok

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Yardımlaşma Kartal Lojistik Merkezi'nde corona virüsü salgınına karşı alınan önlemler hakkında açıklamalar yaptı.

İmamoğlu, vatandaşlardan gelen ayni katkılar, bağışlar ve belediyenin katkıları ile hazırlanan 500 bin koli yardım paketinin önümüzdeki hafta yola çıkmaya hazır olacağını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile engellendiği için 1.5 gün kadar sürebilen bağış kampanyasına 12 bin 500'ü aşkın vatandaşın katıldığını dile getiren İmamoğlu “ Bunlar şartsız bağıştır. Elde ettiğimiz nakit ile yeni başvuran vatandaşlarımızın içinden 9 bin 500'e yakın insanımıza 300 ve 600 liralık nakiti, alışveriş kartlarına yükleyerek pazartesiden itibaren teslim edeceğiz” diye konuştu.

Vatandaşların İBB'ye ayni ve nakdi bağışlarına devam edebileceğinin altını çizen İmamoğlu, bu konuda İBB ile iletişime geçilmesi halinde kendilerini yol gösterileceğini söyledi.

İBB DEVLETİN KENDİSİDİR

İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile engellenen ve “devlet içinde devlet olmaz” tartışması yaratan İBB'nin bağış kampanyasına yönelik eleştirilere de tepki gösterdi.

İmamoğlu şunları söyledi:

* Tüm inancımla şunu söyleyebilirim ki; kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor. İBB, Anayasa'nın öngördüğü şekliyle, devletin ta kendisidir.

* Devlet eliyle, insanlarına katkı sunma konusunda kimsenin fetvasına ihtiyacı da yoktur. İBB, 16 milyon insanın kurumu.

* Bu zor günlerde, inancımıza da insanlığa da vicdana da ahlaka da en uygun şekilde, alan elin veren eli görmediği bir biçimde, sizin o vicdanınız, o sıcacık eliniz olacak. Bundan hiçbir şekilde kuşku duymayın.

VAKIFBANK'A UYARI

Cumhurbaşkanı'nın duyurduğu bağış kampanyasından önce İBB'nin açtığı bağış kampanyasında pazartesi ve salı günleri arasında 2 bin 100 kişinin Vakıfbank'a 900 bin liralık bağış parası yatırdığını hatırlatan İmamoğlu hesabı donduran bankaya bir kez daha çağrı yaptı.

Bu konuda devlet yetkililerine yanlıştan dönülmesi konusunda uyarılar yaptıklarını aktaran İmamoğlu şöyle konuştu:

* Yanlıştır bu. Bu baskıyı ortadan kaldırın. Devlet bankası olan Vakıfbank'a da Türkiye mali hukukuna uygun şekilde davranmasını ve ne Vakıfbank'a ait ne de bize ait olan 900 bin lirayı bugün mesai bitmeden hak ettiği şekilde belediyenin kullanması ve pazartesinden itibaren ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştırmamız için gerekeni yapmaları konusunda Vakıfbank'ı uyarıyorum.

* Bu uyarımı yaptığım gibi devletimizin yetkililerinden de bu sürece katkı sunmaları konusunda talebimi de ilettim. Bunun da altını çizeyim.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANSIN

İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı konusundaki talebini de yineleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

* Artık ‘sokağa çıkmayın' demenin yetmediği günlerdeyiz. İnsanlara, ‘Evinden çıkma' derken, onların sosyal güvencesi hem devletimiz olmalı hem de devletimizin, bütün Türkiye'ye yaygın belediyeleri olmalı.

* Pandeminin İstanbul'daki oranı yüzde 60'ı aşkın. Dolayısıyla bütün tedbirlerin ana merkezi de İstanbul olmalı. Bu noktada alacağımız 15-20 günlük sıkı tedbirler, inanın bizim bütün sorunlarımızı daha üst seviyede aşmamıza sebep olacak.

* Onun için, ısrarla diyoruz ki; bilimin emrettiği şekliyle hem bilim kurullarının hem bilim insanlarının aktardığı şekliyle, lütfen sokağa çıkma yasağı İstanbul'da uygulansın.

* Bunu uygularken, elbette yürümesi gereken işler var. O işlerle ilgili her türlü lojistik tedbiri hem belediyemiz hem de devletimizin diğer kurumları almakla yükümlüdür. Alacak da gücü vardır. O bakımdan sokağa çıkma yasağı şarttır zaman geçiyor.

MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK

İBB'nin normal koşullarda İstanbul'da 230 bin aileye sosyal yardım katkısı sunduğunu aktaran İmamoğlu “Ne yazık ki bu yeni dönemde, ilave 100 bin insan bize başvurdu” dedi.

İBB'nin 2020 yılı sosyal yardım bütçesinin 400 milyon lira civarında olduğuna dikkat çeken İmamoğlu şunları söyledi:

* Biz onu, kanuni haklarımızı kullanarak 775 milyona kadar çıkartabiliyoruz. Ancak, daha fazlasına ihtiyaç duyacağımızı öngörüyoruz. Bunun için meclis kararı gerekiyor.

* Olağanüstü meclis hazırlığımız var. Burada bu yetkimizi alarak, vatandaşlarımıza destek olmaya, bütçemizi buna göre revize etmeye devam edeceğiz.