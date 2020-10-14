İmamoğlu: Yol kenarı dikey bahçelere ihtiyaç yok

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy ilçesine bağlı Fikirtepe Mahallesi’nde yer alan KİPTAŞ Şantiyesi önünde başlayarak kentsel dönüşüm bölgesi olan Fikirtepe’de incelemelerde bulundu.

İBB Başkanı İmamoğlu’na Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da eşlik etti. İmamoğlu, gezdiği alanlardaki çalışmaların mevcut ve gidişatı hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İmamoğlu, ayrıca son günlerde tartışma konusu olan yol kenarına dikey bahçe yerine grafiti ve renklendirme çalışması yapılan alanlardaki çalışmaları da yakından izledi.

“YAPILAN YANLIŞLARIN HEPSİNİ DÖNÜŞTÜRECEĞİZ”

Konuyla alakalı konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, şunları söyledi

* Birkaç açıdan bakmak lazım olaya. Zamanında böyle bir tercih yapılmış. Şu an birçok yerde kasnağın ömrü bitmiş.

Burada yapılan sponsor destekli bir sanatsal deneme var. Muhtelif yerlerde farklı düşüncelerimiz de var. Kalıcı bir takım sanatsal öğeler yapacağız. Bazı noktalarda da çok az olmakla beraber bitki düşündüğünüz yerler var.

Bir şehrin bu tarz şeylere ihtiyacı yok. Eleştirilerin hepsi kulaktan dolma bilgiler. Şimdiye kadar peyzaj konusunda yapılan yanlışların hepsini dönüştüreceğiz. (İHA)