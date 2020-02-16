İmamoğlu’ndan sert sözler: Resmen eşkıyalık

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu çalışmaları kapsamında Mecidiyeköy-Şişli istasyonundan test aracına bindi. Metro hattıyla ilgili bilgiler veren Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, TÜRGEV‘den geri alınan Beyoğlu Örnektepe’deki arazi ve üzerindeki yurt binasının İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AKP grubunun oylarıyla Beyoğlu Belediyesi’ne tahsis etme kararı alınmasına çok sert tepki gösterdi:

A, B, C, D VAKIFLARI BENİM UMRUMDA DEĞİL

* Bu resmen meclisteki çoğunluk üzerinden eşkıyalık anlayışı. Kamu vicdanı değil eşkıya anlayışı, eşkıya duruşu. Eşkıyanın ne anlama geldiğini biliyorsunuz, malını gasp etmek. Örnektepe’de İBB olarak yurt yapıyoruz. Bir kreş yapacağız, parkla bağlantısını yapacağız. Bizden daha güvenilir, bizden daha iyi süreci yönetecek bir başka kurum yok. A, B, C, D vakıfları benim umurumda değil. Biz İBB olarak 2 bin-3 bin yatak kapasiteli yurtlarla çocuklarımıza gençlerimize çağdaş öğrenci yurtları ile hizmet vereceğiz.

BİR AVUÇ İNSAN İSTİYOR DİYE GASP EDEMEZLER

* Neymiş efendim bu projeyi meclis üzerinden X belediyeye tahsis edecekler, o belediye üzerinden de istedikleri gibi hareket edecekler. Kusura bakmasınlar ama ‘pışık’ derler ya çocuklar… Böyle bir şey yok. İstanbul halkının malını ‘öyle istiyoruz’ diye gasp edemezler. Siyasi bir takım iradeler, bir avuç insan istiyor diye gasp edemezler.

ALINAN KARAR YOK HÜKMÜNDEDİR

* Bu, “Mecliste karar alalım, Saraçhane binasını da veriyoruz Fatih Belediyesi’ne” demek anlamına gelir. Böyle bir yetki yok. “Kanuni hakkımızı kullandık” diyorlar, kanuni hakkınız bu değil. Bunu biz yürürlüğe koymayacağız. İBB olarak vakfımız var, kendi yönetimimiz var biz orada yurt ve kreş hizmetlerine başlayacağız. Alınan karar yok hükmündedir. Hem hukuki süreci yöneteceğiz hem fiili süreçte gideceğiz paşa paşa halkımızla orayı buluşturacağız.

BU MÜDAHALELERİ GERİ PÜSKÜRTECEĞİZ

* A vakfı, B vakfı işine baksın, kendi işlerini yürütsünler. Karar onay için başkanlık makamına sunulduğunda veto edeceğiz. Hukuki süreçleri yöneteceğiz, zabıtalarımızla gideceğiz, temizleyeceğiz. Birçok kamu alanında yapılmak istenen bu müdahaleleri geri püskürteceğiz. Çünkü onlar bir avuç insanın isteklerini yerine getiriyor. Biz 16 milyon insanın isteklerini yerine getiriyoruz.

İMAMOĞLU'NDAN DAVET SİTEMİ Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Pendik'teki Teknopark'ın açılışına davet edilmediğini belirterek, 'Biz her yere davet ediyoruz. Devletimizin bütün yöneticilerini, idarecilerini, siyasi partilerin yöneticilerinin başımızın üzerinde yeri var' diye konuştu.