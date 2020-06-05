İntihar değil, töre cinayeti! Ağabey gözyaşları içinde itiraf etti

Mersin'de oturduğu evin banyosunda kafasına tek kurşun sıkılmış halde bulunan ve kayıtlara intihar olarak geçen 17 yaşındaki İrem Bahçe'nin töre cinayetine kurban edildiği ve ağabeyi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Ölmeden önce 5 aylık hamile olan Bahçe’nin bebeğinin sezeryanla aldırıldığı öğrenildi. Törene cinayetine kurban giden genç kızın annesi, babası, 2 ağabeyi ve 3 amcası da gözaltına alındı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Olay, 11 Kasım 2019'da Mersin merkez Yenişehir ilçesinde meydana geldi. 17 yaşındaki İrem Bahçe'nin cesedi oturdukları evin banyosunda kafasına tek kurşun sıkılmış halde bulundu.

Aile olayın intihar olduğunu söyledi. Kayıtlara da intihar olarak geçen olay ile ilgili tutanaklar Mersin Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine gönderildi.

Cinayet Büro dedektifleri dosyada aile bireylerinin ifadelerinde çelişkiler, kamera kayıtları, olay yeri inceleme tutanaklarında belirsizlikler tespit etti.

Genç kızın ellerinden alınan swap örneklerinde de barut ve parmak izine rastlanmadı. Adli Tıp incelemesine göre öldürülen İrem Bahçe’nin ölümünden önce 5 aylık hamile olduğu ve çocuğun sezaryenle alındığı ortaya çıktı.

AİLE DEDİKODUDAN KAÇMIŞ

Olayı soruşturan polis ailenin genç kızın ölümünden 20 gün önce Şanlıurfa'nın Örencik Köyü'nden Mersin'e taşındığını belirledi. Bunun üzerine Cinayet Masası'ndan bir ekip köye gönderilerek soruşturma derinleştirildi.

Polis, genç kızın köyde biri ile nişanlanıp, başka biriyle görüştüğünün ortaya çıkmasıyla akdin bozulduğu öğrendi. Köy sakinleri ve akrabaları arasında çıkan dedikodu nedeniyle ailesi İrem Bahçe'yi de yanlarına alarak Mersin'e taşındı.

Ailenin Mersin'e gelmesinden kısa bir süre sonra amcası M.B. de gelerek bir görüşme yaptı. Ardından diğer amcalar İ.B. ve M.V.B. de aileyi ziyaret edip Şanlıurfa'ya geri döndü.

HER ŞEY 20 GÜN İÇİNDE YAŞANMIŞ

Amcaların geri dönmesinden kısa bir süre sonra 17 yaşındaki İrem Bahçe'nin cesedi oturdukları evin banyosunda kafasında tek kurşun sıkılmış halde bulundu.

Olay yerine gelen ekipler aile ifadeleri ve delilleri göz önüne alarak genç kızın ölümünü kayıtlara intihar diye geçti. Aile olayın ardından çocukların cesedini alarak Şanlıurfa merkezde defnedip köye döndü.

Cinayet büro dedektifleri araştırmalarını sürdürmek üzere Mersin'den Şanlıurfa'ya giderek 3 ay köyde kaldı. Deliler toplandıktan sonra genç kızın aile meclisi kararıyla töre cinayetine kurban gittiğini belirleyerek operasyon için düğmeye bastı.

AĞLAYARAK İTİRAF ETTİ

Aile bireylerinden anne S.B., baba K.B., ağabey R.B. ile cinayeti işlediği belirlenen Mehmet Ali Bahçe, amcaları M.B., İ.B., M.V.B.’yi gözaltına aldı.

Aile bireylerinin alınan ifadelerinde ağabey Mehmet Ali Bahçe gözyaşları arasında verdiği ifadesinde kız kardeşini kendisinin öldürdüğünü aile meclisinin aldığı kararı yerine getirdiğini söyledi.

Mersin polisinin 7 ay süren teknik takip ve yoğun araştırmaları sonucunda ortaya çıkartılan töre cinayetinin zanlıları yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı.