İntihar girişimini çekirdek çitleyerek seyrettiler!

Olay, dün gece saat 00.30 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesi D-100 Karayolu üzerinde bulunan üst geçitte meydana geldi. S.S., internetten tanıştığı kadının evli olduğunu öğrendiğini iddia ederek yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki köprüye çıktı.

Alkollü olan ve yanında getirdiği bıçakla kollarını kesmeye çalışan genci görenler 112 ve 155 ekiplerini aradı. Polis, 25 yaşındaki genci ikna etmeye çalışırken, olay yerine toplanan çok sayıda vatandaş çekirdek çitleyerek, intihar girişimini izledi.

POLİS 1.5 SAATTE ZAR ZOR İKNA ETTİ

Polisin 1.5 saat süren ikna çabasını izleyen bazı vatandaşlar da olayı sosyal medyadan canlı olarak yayınladı. Boş alkol şişelerini aşağı atan ve “O kadının sesini duymadan inmem” diyerek bağıran S.S., polis tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. (İHA)