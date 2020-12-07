Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 23 yaralı

Denizli’nin Kale ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi. Kazada 23 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk tedavilerinin ardından ambulanslarla Kale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güncellenme: 22:44, 07/12/2020
Haberler Gündem
İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 23 yaralı

Kaza saat 20.30 sıralarında, Denizli – Muğla Karayolu Kale ilçesi yakınlarında meydana geldi. Muğla’nın Köyceğiz ilçesinden Denizli istikametine giden Yaşar Önkol yönetimindeki midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve 22 işçi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla midibüsten çıkarıldı.

Yaralılar, ilk tedavilerinin ardından ambulanslarla Kale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

İlginizi ÇekebilirFeci kazada can pazarı: 12 yaralıFeci kazada can pazarı: 12 yaralı
Denizli kaza Köyceğiz Kütahya Muğla Polis Sağlık
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more