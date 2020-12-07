İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 23 yaralı

Kaza saat 20.30 sıralarında, Denizli – Muğla Karayolu Kale ilçesi yakınlarında meydana geldi. Muğla’nın Köyceğiz ilçesinden Denizli istikametine giden Yaşar Önkol yönetimindeki midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve 22 işçi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla midibüsten çıkarıldı.

Yaralılar, ilk tedavilerinin ardından ambulanslarla Kale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. DHA