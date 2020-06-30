İsmi okuldan silinen Albay Çiğiltepe’nin adı Antalya’da yaşayacak

Albay Reşat Çiğiltepe, Kurtuluş Savaşı’nda Atatürk’e söz verdiği sürede bir tepeyi alamadığı için canına kıymıştı. Atatürk, onun için gözyaşı dökmüş ve Çiğiltepe soyadını vermişti. Çiğiltepe ismi, Ankara Mamak’ta bir okulda yaşıyordu. Ancak okulun adı değiştirildi. Milli Eğitim Vakfı’na bağış yapıp vefat eden Turhan Polat’ın adı verdildi. Albay Çiğiltepe’nin adının okuldan silinmesi büyük çekti.

Yaşanan olayın ardından Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Albay Reşat Çiğiltepe’nin adının Yüksekalan Mahallesi’nde 3 dönümlük bir parkta yaşamaya devam edeceğini söyledi. Parkta yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirten Uysal, Çarşamba günü toplanacak belediye meclisine Reşat Çiğiltepe adının parka verilmesinin önergeyle geleceğini belirterek, ”Meclisimizin bu konuda en ufak bir olumsuz tutum içinde olacağını düşünmüyorum” dedi.

”FEDAKARLIĞIN, ONURUN SİMGESİDİR”

Albay Reşat Çiğiltepe’nin Kurtuluş Savaşı’nın simge isimlerinden biri olduğunu belirten Başkan Uysal, şunları söyledi:

* O, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e verdiği sözü tutamadığı için intihar ederken, intiharından kısa bir süre sonra Mehmetçiğimiz o tepeyi düşmanın elinden aldı. Çiğiltepe, Türk milletinin birlik ve beraberlik ve beraberlik içinde verdiği mücadelenin adıdır. Fedakarlığın, onurun simgesidir.

* Günümüz gençlerine bunu anlatmak, onların da gelecek kuşaklara bunu aktarmasını sağlamak hepimizin görevidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl kurulduğunu, temellerinin hangi şartlarda atıldığını, hangi değerler üzerine yükseldiğini koşullar ne olursa olsun en ufak yılgınlık hissetmeden anlatmak tamamlanmayacak bir görevdir.

* Albay Reşat Çiğiltepe'yi, Çiğiltepe’de şehit düşen Mehmetçiklerimizi tanımadan, anlamadan Türkiye’ye geleceğin dünyasında bir yerde konumlandırmak mümkün değildir.