2020 Ramazan Ayı imsakiyesi: İstanbul için sahur ve iftar vakti saat kaçta? (İstanbul İmsakiyesi)

Ramazan Ayı tüm bereketi ile geldi. Oruç heyecanı için bu gece ilk kez kalkacak İstanbul'daki vatandaşlar, sahuru yapacak ve imsak vaktine kadar niyet edecek. Peki İstanbul için ilk sahur vakti saat kaçta? İstanbul için ilk iftar vakti saat kaçta? İstanbul 2020 Ramazan Ayı imsakiyesi haberimizde…

İSTANBUL İLK İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

İstanbul’da ilk oruç için 24 Nisan Cuma gecesi kalkılacak ve imsak vakti 04:29’da başlayacak. İstanbul’da ilk iftar vakti ise 20:00’de (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)

İSTANBUL’UN EN ÜNLÜ CAMİLERİ

Sultanahmet Camii

17. yüzyılın en önemli eserlerinden biri olan Sultan Ahmet Camii mimari özellikleriyle ziyaretçilerini büyülüyor. 1609 yılında, Sultan Ahmet'in vurduğu kazmayla yapımına başlanan cami, mimar Sedefkâr Mehmet Ağa tarafından 1606-1616 tarihleri arasında yapılmış. Muhteşem kubbesi ve altı minaresiyle Sultanahmet Camii sıra dışı güzelliği ile İstanbul siluetinin vazgeçilmez bir parçası. Hastane, kervansaray ve mutfağı günümüze ulaşmamış olsa da külliyenin en önemli parçası cami tarafı. Camiye genellikle kuzey tarafından giriliyor. Kapı üzerindeki zincir hemen dikkatinizi çekecek. Padişahlar bu zincire çarpmamak için kafalarını eğerek camiye girerlermiş. Zincir Allah'ın büyüklüğünü hatırlatıp camiye giren herkesi eşit olduğunun bir sembolü haline gelmiş. Caminin iç avlusundaki kemerlerde bulunan mermerlerin dünyanın dört bir yanından getirildiği biliniyor. Sultanahmet Camii, Batılılar tarafından ‘Mavi Camii' olarak adlandırılıyor. Bunun nedeni caminin iç kısmının 20 binden fazla lale, zambak, karanfil ve gül desenli mavi-beyaz İznik çinisiyle kaplı olması. Caminin içindeki 260 pencereden giren ışık günün belli saatlerinde bu mavi çinileri daha da belli ediyor. Marmara Adası'ndan getirilen mermerlerle yapılan mihrap ve minber ise sanat şaheseri. Minber kabartmalı ve altın yaldızlı kakmalı, mihrap ise selvi motiflerinin işlendiği mermerle bezenmiş. Kapılar ve pencere kepenklerinde sedef ve fildişi kakmalı ahşap kullanılmış. Caminin içindeki devasa avize ise şimdilerde ampulle aydınlık sağlasa da eskiden yağ kandillerini taşımak için tasarlanmış. Kudretin estetikle, mimari zekânın yetenekle buluştuğu, İslam dünyasının önemli bir eseri olan Sultan Ahmet Camii, İstanbul'un en turistik semti Sultan Ahmet'te yer alıyor. Özellikle akşamları aydınlatılan cami etrafında uçuşan martıları seyretmek oldukça keyifli.

Eyüp Sultan Camii

Ülkedeki en önemli dini merkezlerden biri olan Eyüp Sultan Camii, İstanbul fethi sonrası yapılan ilk cami olma özelliğini taşıyor. Cami adını Hz. Muhammed'in 1300 yılı aşkın bir süre önce İstanbul'un kuşatılması sırasında elinde sancağı ile ölen sancaktarı Ebu Eyyûb El-Ensari'den alıyor. Fatih'in isteğiyle 1458 yılında inşa edilen külliye; cami, türbe, medrese, hamam ve imaretten oluşuyor. Yenileme çalışmalarında özgünlüğünü yitiren yapı, 1766 yılındaki depremde büyük hasar görünce III. Selim'in emriyle tamamen yıkılıp yeniden yapılmış. Uzun Hüseyin Ağa önderliğindeki ekip tarafından ikinci kez inşa edilerek 24 Ekim 1800'de de ibadete açılmış. Caminin içi, bal rengi duvarları, turkuaz halıları ve devasa büyüklükteki avizesiyle ihtişamın simgesi. Burası zaman içinde sadece dini bir sembol değil, önemli bir sosyal merkez haline de gelmiş. Camiye çınar ağaçlarıyla süslenmiş avludan girdiğinizde sizi yüzlerce güvercinle karşılıyor. Burada güvercinleri beslemek oldukça keyif veriyor. Eyüp Sultan Camii'nin, Ramazan'da ve dini bayramlarda ziyaretçilerle dolup taştığını ve oldukça kalabalık olabileceğini ekleyelim. Cami aynı zamanda bulunduğu semte de adını veriyor.

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Süleymaniye Camii

Klasik Osmanlı mimarisi eseri Süleymaniye Camii, İstanbul'un Fatih semtinde yer alıyor. İstanbul'un eşsiz siluetini süsleyen en büyük eserlerden biri olan Süleymaniye Camii, en uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman ve eşi Hürrem'in ebedi istirahatgâhı. Dehasıyla bugün de hayranlık uyandıran Mimar Sinan'ın 1550-1557 yılları arasında tamamladığı kendi deyişiyle “kalfalık dönemi eseri”, bir mühendislik harikası olmasının yanında Osmanlı estetiğinin de zirvesi. Büyüklüğü yanında ferahlığı ve sonsuzluğu hissettiren sade yapısıyla bu cami, külliyenin bir parçasını oluşturuyor. Caminin 7 hektarlık külliyesi, bir zamanlar medrese, hamam, kütüphane ve aşevinden oluşuyormuş. Süleymaniye Camii'nde birçok tarihi olay sayılarla sembolleştiriliyor. 4 minare Kanuni Sultan Süleyman'ın İstanbul fethinden sonra 4. Padişah olduğunu simgeliyor. Caminin 10 şerefesi ise kuruluştan bu yana tahta geçen 10. Sultan olmasına atıfta bulunuyor. 4 fil ayağının İslam'ın 4 halifesini temsil ettiği biliniyor. Caminin duvarları şahane İznik çinileri, pencereleri ve vaiz kürsüsü sedef kakmalı ahşap ile süslenmiş. Mimar Sinan, caminin iç mimarisinde iki özel teknik kullanmış. Farklı alanlara yerleştirdiği küpler ve tuğlalar arasında bıraktığı boşluklarla yapının muhteşem bir akustiğe sahip olmasını sağlamış. Bir diğer yöntemle ise kandillerden çıkan islerin tek bir noktada toplanması için hava akımı yaratmış. Böylece çıkan islerin camiyi kirletmemesi sağlanmış. Mimar Sinan'ın yeteneğini zarafet ve güçle buluşturan, Kanuni döneminin kudretini eksiksiz hissettiren bu muazzam eseri yakından görme fırsatını kaçırmayın. Özellikle Ramazan ayında cami bahçesinde düzenlenen iftar sofraları bu mübarek ayı daha da güzelleştiriyor.