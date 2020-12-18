İstanbul merkezli 9 ilde sahte içki operasyonu

Operasyon, İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, 6 ay önce Türkiye geneline sahte alkol satan bir şebeke belirledi. Bunun üzerine yapılan çalışmalarda, şebekenin yılbaşı öncesinde piyasa yüklü miktarda kaçak alkol sürmeyi planladığı belirlendi.

63 ŞÜPHELİ

Bunun üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Murat Y.'nin elebaşı olduğu şebeke üyelerini tek tek belirledi. Yapılan çalışmaların ardından şebeke üyesi 63 şüphelinin yakalanması için bu sabah 05.00'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

88 TON ALKOL VE 49 ŞÜPHELİ

İstanbul, Bilecik, Giresun, Mersin, Niğde, Muğla, Antalya, Samsun, Kocaeli'de düzenlenen baskında, 49 şüpheli yakalandı.

Yaklaşık 6 aylık süren teknik ve fiziki takipte şebekeye çok sayıda ara operasyon düzenlendiği öğrenildi. Şebekeye yönelik düzenlenen baskınlarda toplamda 88 ton “Metil” ve “Tersiyer butil” alkol ile 17 bin sahte alkollü içki etiketi, 3 milyon 763 bin sahte içki bandrolü, 16 bin 466 şişe sahte içki, 196 bin 265 boş alkol şişesi ele geçirildi.

Operasyon düzenlenen şebekenin aldıkları metil alkolü damıtarak “Tersiyer Butil” alkole dönüştürdüğü belirtildi. Tersiyer Butil alkolün uzun süreli kullanımda körlüğe sebep olduğu belirtildi.

FİLE VE HAVAYOLU ETİKETİ

Şebekenin İstanbul'da kurdukları bir tesiste dönüşüm yaptığı ve tüm Türkiye'ye gönderdiği öğrenildi. Sahte içkilerin alkol satan bazı büfeler ve restoranalar üzerinden pazarlandığı belirtildi. Şebekenin inandırıcı olması için bazı sahte içkilere file dahi taktığı, free shop'tan alındığı hissi vermek için de bazı havayolu şirketlerinin etiketlerini bastıkları belirtildi. (DHA)