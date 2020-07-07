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İstanbul Valiliği uyardı: Yarın sabahtan itibaren…

İstanbul Valiliği, yarın sabah saatlerinden itibaren Anadolu yakasının doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinin bilgisini paylaşarak vatandaşları yaşanabilecek olumsuzlara karşı uyardı.

Zeynep KAPLAN
17:04 -
Haberler Gündem
İstanbul Valiliği uyardı: Yarın sabahtan itibaren…

İstanbul Valiliği, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinin bilgisini paylaşarak vatandaşları yaşanabilecek olumsuzlara karşı uyardı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*İstanbul'da Anadolu yakasının doğu ilçelerinde (Şile, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Çekmeköy, Sancaktepe) yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren, yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

METEOUYARI KODU: SARI

İstanbul'da tahmin edilen sıcaklıklar şöyle:

8 Temmuz- Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı; en düşük 23, en yüksek 28 derece.

9 Temmuz- Parçalı Bulutlu; en düşük 21, en yüksek 30 derece.

10 Temmuz- Az Bulutlu; en düşük 22, en yüksek 29 derece.

11 Temmuz- Az Bulutlu; en düşük 23, en yüksek 31 derece.

12 Temmuz- Az Bulutlu; en düşük 22, en yüksek 32 derece.

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Çarşamba Çekmeköy istanbul Meteoroloji son dakika
Son güncelleme: 18:32 07.07.2020
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