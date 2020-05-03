İstanbul verilerini paylaşan AKOM’dan flaş uyarı!

İBB AKOM yaptığı açıklamada, yer yer gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde görülen yağışların, Pazartesi (Yarın) ilk saatlerden (00:00) itibaren etkisini arttıracağı ve akşam saatlerine (18:00) kadar il genelinde kuvvetli sağanak (20-50kg/m2 arası) yağış geçişlerinin yaşanacağı tahminini paylaştı. Serin ve yağışlı havanın hafta boyunca aralıklarla etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

SU KULLANIMINDA TASARRUFLU OLUNMALI

AKOM, paylaştığı “6 Aylık Hava Tahmini Raporu”nda İstanbullulara su kullanımı konusunda tasarruflu olunması yönünde çağrıda bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, Nisan ayının son haftasına kadar mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları nedeni ile yağışlar mevsim normallerinin yüzde 22 altında gerçekleşti.

Yaz ayları başlarken, geçmiş yıllarda yüzde 85-90'lar seviyesinde olan baraj doluluk oranları hali hazırda yüzde 68'ler seviyesinde seyretti.

Mayıs ayının ilk yarısı tropikal (ılık ve yağışlı), ikinci yarısının ise yaz havasında yaşanması beklenirken, yağışların yüzde 75 ihtimalle mevsim normalleri üzerinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

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