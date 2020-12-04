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İstanbul’da kafe ve bar çalışanlarından sessiz eylem: Coronadan değil açlıktan öleceğiz

Corona virüsü önlemleri kapsamında iş yerleri kapatılan ya da personel azaltma yoluna giderek işsiz kalan kafe ve bar çalışanları, Kadıköy'de sessiz bir eylem gerçekleştirdi.

Sibel GÜLERSÖYLER
Güncellenme: 19:26, 04/12/2020
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İstanbul’da kafe ve bar çalışanlarından sessiz eylem: Coronadan değil açlıktan öleceğiz

Corona virüsü ile mücadele kapsamında, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması, hafta içi de restoran ve kafelerin sadece paket servis ya da gel al sistemi ile çalışması bu sektörde çalışan çoğu kişinin de işsiz kalmasına neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde tekel bayi işletmecilerinin sokağa çıkarak eylem yapmasının ardından bu kez de iş yerleri kapanan kafe ve bar çalışanları sessiz bir eylem gerçekleştirdi.

Kadıköy Bahariye’de bir araya gelen grup, ellerinde “Önlemler ile geçinemiyoruz hayatımızı istiyoruz”, “Hayatımdaki bütün birikimimi gelirken dolmuşa verdim'”, “Nefes alamıyoruz” yazılı pankartlar ile destek çağrısında bulundu.

“COVID’den değil açlıktan öleceğiz” diyen grup, haklarının tam olarak ödenmesini ve pandemi sürecinde kendilerine yardım yapılmasını istedi.

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