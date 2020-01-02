İstanbul’da kahreden olay: Donarak hayatını kaybetti

İstanbul Fatih’teki Emin Sinan Mahallesi, Yeniçeriler Caddesi üzerinde merdivenlerde hareketsiz bir şekilde duran evsizi gören vatandaşlar, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbarın üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, merdivenlerde hareketsiz duran kişinin donarak hayatını kaybettiğini tespit etti. Üzerinden kimlik çıkmayan ama isminin İbrahim olduğu öğrenilen kişinin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için savcının talimatıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)