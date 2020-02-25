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Son dakika…İstanbul’da ünlü iş adamının 14 yaşındaki oğlu intihar etti

Petline Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ünlü iş adamı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu ailesiyle yaşadığı lüks villada intihar etti.

15:08 -
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Olay, Sarıyer, Bahçeköy, Doğanbey Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde lüks bir site içerisinden silah sesi gelmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

FOTO: DHA

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, villaya girdiği anda iş adamı Ali Armağan’ın 14 yaşındaki oğlu A.A.’nın kanlar içinde yattığını görerek hemen müdahalede bulundu.

FOTO: DHA

Ancak yapılan müdahaleler sonuçsuz kalırken, A.A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme başlattı.

FOTO: DHA

AİLESİ YIKILDI

Acı haberi alarak olay yerine gelen Ali Armağan ve ailesi zor anlar yaşadı. A.A.’nın başına silahla ateş ederek intihar ettiği öğrenildi. (DHA)

intihar istanbul Polis Sağlık Sarıyer
Son güncelleme: 15:25 25.02.2020
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