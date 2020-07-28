İstanbul’da üzücü olay: Anne ve çocuğu hayatını kaybetti

İstanbul&#8217;un Esenyurt ilçesindeki bir binada saat 07.30 sıralarında çıkan yangında bir anne ve çocuğu hayatını kaybetti.. Yangında itfaiye ekipleri mahsur kalan 7 kişiyi kurtarırken içeride kalan anne ve çocuğu yaşamını yitirdi. (DHA-İHA). aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/istanbulda-uzucu-olay-anne-ve-cocugu-hayatini-kaybetti-5956333","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/istanbulda-uzucu-olay-anne-ve-cocugu-hayatini-kaybetti-5956333","pageType":"yazi","pageIdentifier":5956333,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"u0130stanbul&#8217;da u00fczu00fccu00fc olay: Anne ve u00e7ocuu011fu hayatu0131nu0131 kaybetti"});aip('newsArticle', {"identifier":5956333,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/istanbulda-uzucu-olay-anne-ve-cocugu-hayatini-kaybetti-5956333/","headline":"u0130stanbul&#8217;da u00fczu00fccu00fc olay: Anne ve u00e7ocuu011fu hayatu0131nu0131 kaybetti","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["anne","Esenyurt","istanbul","yang\\u0131n"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/07/28/iecrop/esenyurtdhayangin_16_9_1595914693-880x495.jpg","author":"Hazar u015eahsuvar","dateCreated":"2020-07-28 08:38:36","datePublished":"2020-07-28 08:38:36","dateModified":"2020-07-28 08:39:25","info":"{"seo_news":"false"}"});