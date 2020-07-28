İstanbul’da üzücü olay: Anne ve çocuğu hayatını kaybetti

İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki bir binada saat 07.30 sıralarında çıkan yangında bir anne ve çocuğu hayatını kaybetti.

Yangında itfaiye ekipleri mahsur kalan 7 kişiyi kurtarırken içeride kalan anne ve çocuğu yaşamını yitirdi. (DHA-İHA)