Coronaya yakalanan Babacan’ın son durumu belli oldu

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, corona virüsüne yakalandığını açıkladı.

Babacan sosyal medya hesabından dün şu mesajı paylaştı:

* Biraz önce COVID-19 testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Şu an durumum iyi çok şükür.

EVDEN DEVAM MESAJI

* Doktorlarım bir süre ailemle birlikte karantina altında kalmam gerektiğini söyledi.

* Çalışmalarıma evden devam edeceğim inşallah. Sağlıkla kalın ve lütfen kendinize dikkat edin.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Babacan’ın tomografi ve kan tahlili sonuçlarının iyi olduğu öğrenildi.

Düzenli test yapılan Babacan’ın evde gözlem altında olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.