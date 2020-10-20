İYİ Parti lideri Meral Akşener, Özdağ’ın ‘FETÖ’ iddiasına yanıt verdi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’yu FETÖ’cü olmakla suçlamıştı…

Akşener, Ümit Özdağ’ın iddialarıyla ilgili şunları söyledi:

* Onu hep beraber göreceğiz. Benim, arkadaşlarımızın ne konuştuğu değil de bugün Bülent Turan’ın ne konuştuğu benim için önemli.

* Biz bir demokrasi mücadelesi vererek geldik. Partimizin içinde de onu içselleştirmeye çalışıyoruz

* Bu yolculukta hatalar kusurlar oluyor ama büyük bir dikkatle, demokrasiyi, her şeye rağmen demokrasiyi istişareyi içselleştirmeye gayret ediyoruz.

* Hepimiz otoriter sistemlerin içinden geliyoruz. Dolayısı ile hür iradeleriyle partimizde yönetimde, milletvekilliği görevinde bulunan bütün arkadaşlarımızın fikirlerini söylemelerinin partimize zenginlik kattığına inanıyorum.

* Ama ben Meral Akşener olarak, DYP Genel Başkan Yardımcılığını ve Bakanlığını yaptığım bir dönemde; 43 milletvekili DYP’den hangi şartlarda, nasıl ayrılmıştı onu biliyorum. Ve onun sonra Türkiye’de nelere mal olduğunu biliyorum.

* Bugün İstanbul İl Başkanımız Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak.