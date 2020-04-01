İYİ Parti’li Suat Sarı’dan öneri: Araç muayeneleri üç ay ertelensin

Sarı, araç muayenelerinin 1 Temmuz 2020'ye kadar ertelenmesi önerisinde bulundu. Suat Sarı şunları söyledi:

TEHLİKE BÜYÜK

*Ulaştırma Bakanlığı'ndan henüz istasyonlarla ilgili bir talimat gelmediği için çalışanlar görevini yapıyor. Her türlü dezenfektan tedbirlerini aldıklarını söylüyorlar.

*Ancak yine de pek çok aracın oraya gidip beklemesi bir sıkıntı yaratıyor. Sıraya giriliyor. Para veriliyor, alınıyor. Tüm ticari ve hususi araçların fenni muayeneleri ticari araçlarda her yıl, hususi araçlarda 2 yılda bir yapılmak zorunda.

*Türkiye'de ticari sınıfta taksi, minibüs, kamyonet, kamyon ve otobüs dahil 5.5 milyon araç var. 13 milyona yakın da hususi araç bulunuyor. Motosiklet ve traktörlerle birlikte bu sayı 23 bin 500 motorlu araca ulaşıyor.

*Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı çok acilen 1 Temmuz 2020'ye kadar tüm muayene işlemlerini durdurmalıdır. Aksi halde yakın temas ile hem araç sürücüleri hem ilgili personel birbirlerine ve ailelerine corona virüsü bulaştıracaktır.