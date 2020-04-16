İYİ Partili vekil tarih aralığı verip sordu: Geçmişe kıyasla artış var mı?

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergün, corona virüsü ile ilgili Meclis’e soru önergesi verdi. Ergün, Türkiye’de 2020 yılında zatürre ve üst solunum yetmezliği gibi hastalıklarda artış yaşandığı iddialarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sordu.

Ergün, önergesinde şu ifadelere yer verdi:

* Basın ve sosyal medya aracılığı ile kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, Türkiye'de 2020 yılında zatürre (Pnömoni), KOAH ve üst solunum yetmezliği teşhisi konan hasta sayılarında ve bu hastalıklara bağlı olarak gerçekleşen ölüm sayılarında geçmiş yıllara kıyasla olağanüstü artışlar yaşandığı iddia edilmektedir.

* Kamuoyuna yansıyan iddiaların açıklığa kavuşturulması açısından söz konusu verilerin paylaşılması önem arz etmektedir.

ARTIŞ YAŞANDI MI?

Ergün, Bakan Koca'dan şu sorulara yanıt istedi:

1) Bakanlığınıza bağlı kamu hastaneleri ile özel hastanelerde, 1 Ocak 2020 ve 31 Mart 2020 tarihleri arasında Zatürre, KOAH ve Üst Solunum Yetmezliği teşhisi konan hastaların sayısı kaçtır?

2) Bakanlığınıza bağlı kamu hastaneleri ile özel hastanelerde, 1 Ocak 2020 ve 31 Mart 2020 arasında Zatürre, KOAH ve Üst Solunum Yetmezliği teşhisi konulduktan sonra hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı kaçtır?

3) Bakanlığınıza bağlı kamu hastaneleri ile özel hastanelerde, son 5 yılın 1 Ocak ve 31 Mart tarihleri arasında Zatürre, KOAH ve Üst Solum Yetmezliği teşhisi konan hasta sayısı kaçtır?

4) Bakanlığınıza bağlı kamu hastaneleri ile özel hastanelerde son 5 yılın 1 Ocak ve 31 Mart tarihleri arasında Zatürre, KOAH ve Üst Solunum Yetmezliği teşhisi konulduktan sonra hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı kaçtır?