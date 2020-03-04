İYİ Partili Yokuş “Kontrolsüz geçişler terörden arananların ülkemizden kaçmasını kolaylaştırıyor”

Suriye’nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetlerimize yapılan alçak hava saldırısının ardından düzensiz göçmenlerin Avrupa’ya geçişine engel olunmayacağı kararı alındı. Haberin üzerine binlerce göçmen Avrupa ülkelerine gidebilmek için sınıra akın etti.

ACELECİ VE YANLIŞ BİR KARAR

Düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinin kontrollü bir şekilde yapılması gerektiğini aktaran İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, “Siyasi iktidarın her konuda olduğu gibi göçmenlere Avrupa kapılarını açarken aceleci ve doğru olmayan bir karar verdiği yaşanan gelişmelerden anlaşılıyor. On binlerce kişinin kontrolsüz bir şekilde sınırlarımızdan bırakılması bunun en bariz göstergesidir. Sınırdan kontrolsüz geçişler ileride bizim için çok ciddi sorunlara yol açacaktır” dedi.

“TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARININ ÜLKEMİZDEN KAÇMALARI KOLAYLAŞTI”

Türkiye sınırından Avrupa'ya geçişlerin kontrolsüz yapılmasının terör örgütü mensuplarının kaçmasına da kolaylık sağladığını dile getiren Yokuş şöyle konuştu:

* Kontrolsüz olarak sınırımızdan bırakılan göçmenlerin içine ülkemiz de suç işlemiş Türk vatandaşlarının da olması muhtemeldir.

* Endişemiz o dur ki; Özellikle FETÖ ya da PKK terör örgütleriyle ilişkisi bulunan zanlılar, mahkemesi süren ve yurt dışı yasağı olanların ülkemizden kaçmaları söz konusudur.

* Sadece terör örgütleriyle ilişkili kişiler değil her türlü adli ya da terör suçuna karışmış arananların da bu fırsattan faydalanarak ülkemizden kaçmaları kolaylaştı.

* Bu yüzden sınırdan geçişlerde kimlik kontrolü yapılmalı ve güvenlik tedbirleri artırılmalıdır”

“SİYASI İKTİDARIN İÇİNDE BİR EL FETÖCÜLERİ Mİ KORUYOR ?”

“Kontrolsüz göçün ağır bir sonucu mutlaka olacaktır” diyen Yokuş konuşmasını şöyle sürdürdü:

* Endişemiz o dur ki; ‘Bu yolu açan siyasi iktidarın içinde bir el FETÖ'cüleri mi koruyor?' Sorusunu aklımıza getiriyor.

* Bilindiği gibi bir buçuk yılı aşkın bir süredir TBMM'de FETÖ'nün Siyasi ayağının araştırması ve bulunması için muhalefet partilerinin verdiği araştırma önergelerine AKP ve küçük ortağı karşı çıkmış ve engellemişti.

“SINIRDAN DAHA ÇOK AFGAN, İRANLI VE TÜRKMENLER GEÇMEYE ÇALIŞIYOR”

Türkiye sınırında yaşananları yakından takip ettiğini belirten Fahrettin Yokuş,“Bölgeden aldığımız bilgilere göre, Edirne ve diğer kıyı şeritlerimizden Avrupa'ya geçmeye çalışanların çoğunluğunu bilinenin aksine Suriyeliler değil, Afgan, İranlı ve Türkmenler oluşturuyor” dedi.

Suriyelilerin statüsü farklı olmalarından ve devletten kesintisiz yardım almalarından dolayı, büyük bölümünün Avrupa'ya gitmekte kararsız oldukları ifade eden Yokuş, “Ayrıca kontrolsüz göç başta çocuklar olmak üzere yaşlılarda büyük sıkıntı yaşatıyor. Sınırlarımızdaki göçmenlerin insan kaçakçısı suç odaklarının insafına terk edilmesi de ülkemizi yönetenlere yakışmamıştır” diye konuştu.