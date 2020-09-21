İYİ Parti’yi karıştıran liste! Çok sert açıklamalar!

İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayı dün Ankara’da yapıldı. Meral Akşener, bin 289 oy alarak bir kez daha partisinin genel başkanı seçildi.

Oy verme işleminin ardından yapılan sayımlarda Merkez Disiplin Kurulu ve yedek listesi belli oldu. Merkez Disiplin Kurulu’nun 11 asıl ve yedi yedek üyesi seçim yapıldı, Genel İdare Kurulu üyeleri de belli oldu. Kurultay sırasında delegelere dağıtıldığı iddia edilen ‘tercih edilmeyecekler’ listesi İYİ Parti’yi karıştırdı.

“İlk 75'te de Olsa Tercih Edilmeyecekler” başlıklı listede şu isimler yer aldı: Hayrettin Nuhoğlu, Feridun Bahşi, Aytun Çıray, Yavuz Temizel, Ümit Özdağ, Aylin Cesur, Aydın Adnan Sezgin, Berna Biçer, İsmail Koncuk, Ayhan Erel.

KOLTUK ONLARIN, ADAMLIK SİZİM OLSUN

Adana Milletvekili İsmail Koncuk ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray da listeye sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi.

Koncuk, “İYİ Parti 2. Olağan Kongresi bugün yapıldı. Hayırlı olsun. Ben ve Ümit Özdağ, Gİ̇K adayı olmamamıza rağmen, bazı akıl ve ahlak fukaraları, bir kısım il yöneticisine sabah böyle bir liste dağıtmış. Aday olma ihtimalimiz bile birilerini ürkütmüş! Koltuk onların, adamlık bizim olsun” ifadelerini kullandı.

DEMİREL’İN DOKTORU… SEZGİN’İN YEĞENİ…

Çıray ise “Bu listede asıl hedef merkez siyasetçilerin tasfiyesidir. Demirel’in doktoru.. İsmet Sezgin’in yeğeni.. Ve bendeniz bunun işaretidir. Başarıp başaramadıklarını göreceğiz. Onlar da görecek. Samimiyet ve ilkeler testidir bu!” dedi.