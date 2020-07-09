İzmir Büyükşehir Belediyesi’den dikkat çeken ‘havai fişek’ kararı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi doğayı kirleten ve canlıların ölümüne neden olan havai fişek gösterilerine etkinliklerinde yer vermeme kararı aldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin önemli günlerde tüm görkemiyle kutlama yapmayı sürdüreceğini dile getiren Başkan Soyer, “Ancak 5 dakikalık bir gösterinin bize vereceği keyif yüzünden canlıların ölmesine, insanların zehir solumasına, havamızın, suyumuzun ve toprağımızın kirlenmesine müsaade etmeyeceğiz” dedi.

“BU EĞLENCE BİÇİMİNDEN DERHAL UZAKLAŞILMALI”

Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki son patlamanın ardından durumun gözden geçirildiğini dile getiren Başkan Soyer, şunları söyledi;

*Üretiminden gösterisine kadar her yanıyla yaşama zarar veren bu eğlence biçiminden İzmir'de derhal uzaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bundan sonra etkinliklerinde havai fişek kullanmayacağını buradan ilan ediyorum.

*İzmirli hemşehrilerimin yaşama verdiği kıymeti çok iyi bildiğimden bu konuda benim destekleyeceklerinden şüphe duymuyorum.

“İŞ CİNAYETLERİ HEPİMİZİ YASA BOĞUYOR”

Başkan Soyer her havai fişek gösterisinin daha çok havai fişeğin üretilmesi anlamına geldiğini belirterek, “Denetimsiz, kuralsız bir biçimde üretim yapan fabrika ve atölyelerdeki iş cinayetleri hepimizi yasa boğuyor. Kullanım azalırsa zorunlu bir ihtiyaç olmayan havai fişek üretimi nedeniyle yaşanan can kayıpları da biter” dedi.

İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARINA ÇAĞRI

İzmir'in ilçe belediye başkanlarına da seslenen Başkan Soyer, “İlçe belediye başkanlarımızı da buradan etkinliklerinde havai fişek kullanmamaya çağırıyorum. Çünkü çağdaş İzmir'e bu yakışır” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada Soyer’in 10 yıllık belediye başkanlığı döneminde Seferihisar'daki resmi kutlamalarda havai fişek kullanmamayı tercih ettiği belirtildi.

Havai fişek gösterileri yangınlara ve kuşlar başta olmak üzere canlıların ölümüne neden olması, patlamanın ardından atmosfere salınan kimyasallar, zehirli gazlar ve ağır metallerin havayı, denizi ve toprağı kirletmesi nedeniyle çevre kuruluşları uzun zamandır havai fişek gösterilerinin yasaklanması için imza kampanyaları düzenliyordu.