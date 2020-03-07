İzmir Büyükşehir’de kadın istihdamı: 216 işçi göreve başladı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kadın istihdamını artırmaya yönelik işe alımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda belediye bünyesine 216 temizlik işçisi daha alındı. Kadın süpürgeciler sabah 7'de işbaşı yapıyor ve Büyükşehir'in sorumluluk sahasındaki 11 ilçenin cadde, meydan ve bulvarlarını süpürüyor.

SOYER KADINLAR İÇİN MİDYE RESTORANI MÜJDESİ VERDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi 216 işçiye süpürgelerini merasim töreniyle teslim etti.

Belediye Başkanı Tunç Soyer, törene temizlik işçilerinin giyindiği turuncu formayla katıldı.

Kadın işçilere mesajlar veren Soyer, şunları söyledi:

* Burada kadınlarımızı süpürgeci yapacağız, işe alacağız belediyede işe alacağız ve onlar burada süpürgecilik yapacaklar.

* Ne kadar ihtiyaç varsa o kadar çok kadını Kadifekale'nin içinin, çevrelerinin sokaklarının temizliği için süpürgeci yapacağız.

* İkincisi bu güzel hanımlara restoran yapacağız, midye restoranı sadece midye satacaklar midye yapacaklar.

“KADINLAR HER İŞİN ALTINDAN KALKAR”

İzmir'in daha temiz bir kent olması için çalışan kadın süpürgecilerden Birgülan Güler belediyede çalışmaya başlamadan önce ev hanımı olduğunu söyledi.

Güler, “Başkanımız Tunç Soyer'in yapmış olduğu bu yenilikle süpürgeci olarak işe başladım. Hiçbir sıkıntımız yok. Herkes takdir ediyor. Gayet mutluyum. İyi ki bu işe girmişim” dedi.

İşini severek yaptığını dile getiren Nuriye İnce ise “Çevreden, esnaftan takdir alıyorum ve bu beni motive ediyor. Kadınlar her işin altından kalkar” şeklinde konuştu.

“BİR KADIN OLARAK ÇOK SEVİNDİM”

Kadın süpürgecilerden Hülya Kahraman ise “Kadınların otobüs şoförlüğü yapması çok hoşuma gitmişti. Kadın süpürgecileri görünce bir kadın olarak çok sevindim. Benim zamanımda olsaydı ben de çalışırdım” ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran da yurttaşlardan kadın süpürgeciler ile ilgili çok sayıda teşekkür mektubu geldiğini belirtti.