İzmir’de dijital demokrasi dönemi başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi bugün İzmir'in en büyük meydanının açılışını yaptı. Bizİzmir adı verilen dijital platform, İzmir'de yaşayanların kentteki tüm etkinlikleri takip edebilmelerini, belediyeden haber almalarını, önemli konularda görüş ve önerilerini kolaylıkla paylaşabilmelerini sağlıyor. Platforma bizizmir.com adresinden erişilebiliyor ve dijital platformun uygulamasını indirilebiliyor.

Bizİzmir platformunun açılışını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, platformu basına bizzat tanıttı ve sitenin temel işlevlerini anlattı.

“4,5 MİLYON İZMİRLİNİN SESİNİ DUYURDUĞU BİR MEYDAN”

İzmir'in belediyecilik anlayışıyla Bizİzmir arasındaki ilişkiyi ve şeffaf belediyecilik anlayışını özellikle vurgulayan Tunç Soyer, şöyle konuştu:

* En önemli hedefimiz olan şeffaf, katılımcı, demokratik yerel yönetim anlayışımızı dijital platformda da hayata geçirmek ve kenti hep birlikte yönetmek için artık yeni bir zeminimiz var. Bizİzmir ile kentimizde dijital demokrasi dönemi başlıyor.

* Bu nedenle iletişim çalışmalarımızda Bizİzmir'i ‘kentin dijital meydanı' olarak tanımladık. Hedefimiz 4,5 milyon İzmirlinin yolunun geçtiği, sesini duyurduğu bir meydan yaratmak.

Soyer'in konuşmasından sonra platformun nasıl çalıştığı örneklerle medya temsilcilerine gösterildi.

DUY-PAYLAŞ-KATIL

Üç ana eylem üzerinde inşa edilen Bizİzmir sitesi, bilgi edinmeyi (duy), İzmirlilerin beraber hareket etmesini (paylaş) ve katılımcılığı (katıl) öne çıkarıyor. İzmir'deki tüm kültür sanat etkinliklerinden Bizİzmir aracılığıyla haberdar olmak, kentte yapılması düşünülen bir yatırımla ilgili görüş belirtmek veya anketlere katılmak mümkün.

Bizİzmir sitesine kaydolan İzmirliler, buradaki bilgileri paylaşmakla kalmıyor, aynı çatı altında istek ve önerilerini iletebiliyor, sonuçlarını takip ediyor, ulaşım kartına yükleme yapabiliyor veya nöbetçi eczaneden boş otoparkların yerlerine kadar kentte yaşayanların hayatını kolaylaştıran çok önemli bilgilere ulaşabiliyor.

BİZPUAN VE ŞEFFAF BELEDİYECİLİK

Bizİzmir platformuna üye olanlar BizPuan uygulamasına da erişiyor. Yaptıkları gönüllü çalışmalardan topladıkları “BizPuan”larla konser, tiyatro gibi etkinliklere ücretsiz gidebildikleri gibi, kurslara katılabiliyor ya da bu puanlarla bağış yapabiliyor.

Bizİzmir'in en önemli özelliklerinden biri de şeffaf yönetimi öne çıkarması. Başkanın mal varlığından belediye bütçesine kadar her şey bu platformdan erişime açılıyor.

“GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALARA KATILMAK ARTIK ÇOK KOLAY”

Bizİzmir sitesi basın toplantısından sonra İzmir'in tarihi saat kulesinin yer aldığı Konak Meydanı'nda da halka tanıtıldı. Tunç Soyer tarafından yapılan kısa sunumun ardından platform ilk kullanıcılarıyla tanıştı.

Konak Meydanı'ndan Havagazı Fabrikası'ndaki Melisa Pak ve Taylan Göze ile kurulan canlı bağlantıyla öğrencilerin platformla ilgili görüşleri alındı.

Özellikle BizPuan uygulamasını beğendiğini söyleyen Pak, “Doldurduğum anketten BizPuan kazandım. Puanları biriktirip istediğim etkinliğe gidebileceğim. Gönüllü çalışmalara katılmak da artık çok kolay” dedi.

Kültürpark Üretici Pazarı'nda satış yapan çiftçi Esra Tuğcu ise Bizİzmir sayesinde hal fiyatlarına her yerden ulaşabildiğini, İzmir Buluşmaları gibi tarımla ilgili tartışmalara da İzmir'e gelmeden katılabildiğini söyledi.

Toros Masal Evi katılımcılarından Gülsevim Hansu ise “Otobüs saatlerinden, kart yüklemeye kadar ihtiyacım olan birçok bilgiye buradan ulaşabiliyorum. Bizİzmir hep elimin altında olacak” dedi.

“ÇOK DEĞERLİ BİR PROJE”

Projeyi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den dinlemek için tanıtım toplantısına geldiğini dile getiren emekli öğretmen Nesibe Sözen de projeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sözen, “Çok değerli bir proje. Tunç Başkan'a teşekkür ediyorum. İzmir'in dört bir köşesinden insanlar burada bir arada bulunabilecek. Bütünleşmeyi artıracağına, çok başarılı olacağına inanıyorum” diye konuştu.

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