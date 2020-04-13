İzmir’de üzücü corona virüsü oranı: Enfekte hekim sayısı bir haftada yüzde 55 arttı

İzmir Tabip Odası son bir haftada İzmir’deki corona virüsü teşhisi konulan hekimlerin sayısında yüzde 55’lik artış olduğunu belirtti. Odadan yapılan açıklamada geçtiğimiz Pazartesi corona virüs teşhisi konulan hekim sayısının 69 olduğu hatırlatılarak, sayının bu hafta 106’ya yükseldiği açıklandı.

SAĞLIKTA TÜM BİRİMLERDE VAKA VAR

İzmir Tabip Odası’nın yaptığı açıklamaya göre, sağlık sektörünün tüm birimlerinde virüslü çalışanlara rastlandı. Açıklamada, 13 Nisan tarihi itibariyle birimler ve vaka sayıları şöyle; 29’u asistan, 19’u aile hekimi toplam 106 hekim, 160’ı ise hemşire – ebe, tıbbi sekreter, teknisyen, eczacı, psikolog, güvenlik görevlisi, memur ve şoför corona virüsüne yakalandığı belirtildi.



AYDIN’DA 4 HEKİMİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Aydın Tabip Odasından edinilen bilgiye göre ise, ilde görev yapan 8 sağlık çalışanında virüs tespit edildi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Atatürk Devlet Hastanesinde 3 hekim 2 hemşire, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde 1 hemşire, Aydın Devlet Hastanesinde 1 hekim, 1 tıbbi sekreterin corona virüsü testi pozitif çıktı.

KAYSERİ’DE SON DURUM

Öte yandan yandan Kayseri Tabib Odası da kentte son durumu paylaştı. Covid-19 nedeniyle kentte 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 70 hastanın yoğun bakımda olduğu bildirilen açıklama şöyle:

* Covid-19 Kayseri 273 PCR + hasta, 15 kaybımız, 32’si entübe 70 yoğun bakım hastamız, 5 herkim 18 sağlık çalışanımız mevcut. Erciyes Üniversitesi’nde 150, Şehir Hastanesi’nde 400, Erkilet’de 50 şüpheli ve yatan hasta var.

* Kayseri ilimizde 214’ü üniversite, 253’ü şehir hastanemizde toplam 467 kamu yoğun bakım yatağı var. Toplam 653 ventilatör var. Şuan itibariyle yer sıkıntısı yok. Evde Kal Türkiyem.