Kadına şiddet corona günlerinde arttı!

Türkiye genelinde yaygın örgütlenmeleri bulunan DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) Kadın Komisyonu, KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) Kadın Meclisi, TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) Kadın Çalışma Grubu ile TTB (Türk Tabipleri Birliği) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu ortak bir açıklama yaparak, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde etkin politikalar geliştirilmesini istedi. AKP ve MHP’nin, corona virüsü salgını döneminde, birlikte çıkardığı infaz yasasını da eleştirdi.

“KADINLAR, ŞİDDET UYGULAYAN ERKEKLERLE YAŞIYOR”

Kadınlar ve çocukların pandemi sürecinde evde fiziksel ve cinsel istismara uğradığına dikkat çekilen açıklamada, “Salgın sürecinde ‘evde olmak’ bir sağlık tedbirinin zorunlu hali iken kadınlar kendilerine şiddet uygulayan erkeklerle bir arada yaşamaya zorlanarak, bu ‘evlerde’ daha çok şiddete maruz kaldılar. Ayrıca, şiddete tanıklık eden çocuklar da sürekli bir travma yaşamakta, cinsel, fiziksel istismara uğramaktalar. ‘Evde’ karantina ve izolasyon koşullarında yaşayan kadınların ve çocukların bu süreçte nasıl etkilendiğine yönelik yapılan araştırmalar psikolojik, ekonomik, dijital, fiziksel ve cinsel şiddetin arttığını göstermektedir” görüşlerine yer verildi.

Dört örgütün kadınları, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasanın etkili bir biçimde uygulanmasını, kadına yönelik artan şiddete karşı acil eylem planı oluşturularak hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

“İKTİDARIN DERDİ TECAVÜZCÜLERİ AKLAMA”

İnfaz kanunu değişikliği sonrası, kadınlara ve çocuklara yönelik tehdidin boyutunun arttığı belirtilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi. “Türkiye’de siyasal iktidar, olağandışı salgın yönetimi çerçevesinde erkek egemen ve gerici uygulamalarını, amaçlarını gündemden eksik etmeyerek, erkek egemen yasa yapımını bilfiil sürdürmekte ve cinsel şiddet faillerine kolluk yapmaktadır. Covid salgınında siyasal iktidarın derdi ve icraatı, cinsel istismar faillerini, tecavüzcüleri, tacizcileri aklama ve salıverme.”

“İZOLASYON EVLERİNDE CİNSEL TACİZ ARTACAK”

Kadın katillerini, cinsel istismarcıları serbest bırakmaya dönük yasayı kabul edilemez bulan kadınlar, endişelerini “Bu yasa değişikliği ile beraber, ‘cinsel saldırı’, ‘reşit olmayana cinsel saldırı’, ‘cinsel taciz’ suçlarından süreli hapse mahkum olanlar, çoğunlukla suçun gerçekleştiği izolasyonda olduğumuz ‘evlere’ gönderiyorlar. Covid-19 salgınında sözde mücadele ile toplumda cinsel taciz, istismar ve tecavüzün daha da artmasına neden olacaktır” sözleriyle dile getirdi.

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